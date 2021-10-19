О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Румынии в Москве К.Истрате

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии в Российской Федерации Кристиана Истрате по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы был обсужден ряд актуальных вопросов международной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в регионе Ближнего Востока и Персидского залива.