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22.10.2115:24
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Румынии в Москве К.Истрате
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
22 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии в Российской Федерации Кристиана Истрате по его просьбе.
В ходе состоявшейся беседы был обсужден ряд актуальных вопросов международной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в регионе Ближнего Востока и Персидского залива.