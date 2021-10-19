Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Многонационального Государства Боливия Р.Майта Майтой по итогам переговоров, Москва, 22 октября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Многонациональное Государство Боливия – один из приоритетных партнеров России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Наши связи заметно уплотнились за последние месяцы. Главы государств уже трижды общались по телефону. Беседы были содержательными, посвящёнными дальнейшему развитию наших двусторонних связей и согласованию действий на международной арене.

С г-ном Министром общались ещё летом по телефону , а в сентябре очно познакомились в Нью-Йорке «на поля» Генеральной Ассамблеи ООН, когда я имел честь провести встречу с Президентом Боливии Л.Арсе.

В развитие этих контактов сегодня «проинвентаризировали» состояние двусторонних проектов. Констатировали позитивную динамику российско-боливийского сотрудничества, как условились наши президенты. Приветствовали активизацию обменов по межпарламентской линии, между соответствующими министерствами и ведомствами. Договорились приложить совместные усилия в целях вывода нашего взаимодействия на новый уровень.

У нас обоюдная заинтересованность в наращивании и диверсификации торговли, реализации крупных инвестиционных проектов. В этих целях условились активнее задействовать потенциал Межправительственной Российско-Боливийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой должно состояться до конца года в Боливии.

Существенные возможности для расширения совместной деятельности есть в области энергетики. ПАО «Газпром» уже много лет работает на боливийском месторождении «Инкауаси», прорабатывает другие проекты взаимовыгодного взаимодействия в сфере углеводородов, а госкорпорация «Росатом» реализует уникальный для Латинской Америки и Карибского бассейна проект сооружения Центра ядерных исследований и технологий в боливийском городе Эль-Альто.

Кроме того, ГК «Росатом» предложила целый ряд других направлений сотрудничества в сфере мирного использования ядерной энергии и в медицинских, и промышленных, сельскохозяйственных и других целях.

В Боливии работают ОАО «Российские железные дороги», АО «Силовые машины», другие наши компании, которые прорабатывают другие взаимовыгодные проекты с боливийскими партнёрами.

Обозначили в качестве перспективных направлений сферы промышленности, фармацевтики, инфраструктуры, медицинского оборудования и авиатехники и других областей. Договорились содействовать установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, оказывать им всемерную поддержку.

Особое внимание уделили планам дальнейшего расширения сотрудничества по противодействию коронавирусной инфекции в свете сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации. В целях иммунизации населения Боливия уже получила почти 2,5 млн доз российской вакцины «Спутник V» и г-н Министр дал весьма высокую оценку этой вакцины в боливийском обществе.

У нас хорошие перспективы в сфере гуманитарного сотрудничества, образовательных обменов, в подготовке профессиональных кадров.

Условились о дальнейшем развитии двусторонней договорно-правовой базы. Готовится дорожная карта торгово-экономического сотрудничества, соглашение о взаимном признании документов об образовании, в сфере военно-технического сотрудничества, культуры, массовых коммуникаций и спорта.

Обсудили шаги по укреплению внешнеполитической координации. У нас идентичные позиции в том, что касается подходов к актуальным, региональным, глобальным проблемам. Мы последовательные единомышленники в деле демократизации международных отношений на основе воплощения в жизнь норм и принципов Устава ООН, включая уважение суверенитета государств и с опорой на общепризнанные нормы международного права, невмешательство в их внутренние дела, урегулированию всех споров мирными дипломатическими средствами. В этом контексте подтвердили нашу заинтересованность в активизации и углублении сотрудничества дали

в рамках недавно созданной Группы друзей в защиту Устава ООН. Её очередное заседание состоялось в Белграде «на полях» прошедшей недавно сессии Движения неприсоединения.

Обменялись мнениями о положении в Латинской Америке и Карибском бассейне. Считаем важным консолидацию интеграционных процессов, в том числе на базе такой авторитетной площадки, как Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

Выступили за незамедлительное прекращение вмешательства во внутренние дела стран региона, включая прекращение противоправной торгово-экономической и финансовой блокады Кубы, равно как и недопустимость действий Вашингтона по подрыву процессов развития таких стран, как Венесуэла и Никарагуа.

Рассмотрели пути дальнейшего сближения между Россией и многосторонними региональными структурами. Недавно стали внерегиональным наблюдателем в Центральноамериканской интеграционной системе (ЦИАС), развиваем отношения с КАРИКОМ, МЕРКОСУР и с другими структурами.

Переговоры были весьма полезными. Благодарю г-на Министра и всю его команду за хороший разговор и передаю ему слово.

Вопрос: Есть понимание, в каком формате Россия примет участие в саммите G-20 в Риме? Может Президент России В.В.Путин очно присутствовать на этом мероприятии? Если да, то прорабатываются ли двусторонние встречи «на полях»?

С.В.Лавров: Пресс-секретарь Президента Д.С.Песков уже отвечал на этот вопрос. Когда определится форма участия, об этом объявит Администрация Президента. Это касается и возможных двусторонних встреч в том или ином формате.

Вопрос: Как Вы можете прокомментировать слова главы МИД Украины Д.И.Кулебы о том, что Президент России В.В.Путин «обещал» встречу в «нормандском формате»?

С.В.Лавров: Что касается заявлений Д.И.Кулебы, то был телефонный разговор лидеров России, Германии и Франции, в ходе которого наши собеседники активно убеждали В.В.Путина в необходимости как можно скорее провести саммит «нормандского формата». Президент России резонно возразил, что Украина ещё не выполнила решения предыдущего саммита в декабре 2019 г в Париже. Там были конкретные, адресованные Киеву договоренности. Они полностью «манкируются», как по вопросам «формулы Штайнмайера» касательно статуса Донбасса и проведения выборов, так и в отношении действий по обеспечению режима прекращения огня.

В июле 2020 г. вроде, наконец, были согласованы дополнительные меры по обеспечению контроля за режимом прекращения огня. Украина из них вышла. На днях руководство Вооруженных сил Украины официально объявило, что они не будут соблюдать эти договоренности. В ходе телефонного разговора между тремя лидерами Президент России В.В.Путин объяснил неадекватность попыток созвать новый саммит, когда решение второго не принимаются в расчет украинскими властями. В этой ситуации Канцлер А.Меркель и Президент Э.Макрон сказали, что министры иностранных дел, внешнеполитические советники лидеров могут поработать, подумать. В.В.Путин согласился. Вот мы и думаем. Параллельно с этим имеем в виду то, о чём конкретно говорили лидеры «нормандского формата» и кто кому что обещал. Если Д.И.Кулеба говорит, что Президент России «обещал» созвать встречу министров иностранных дел, – это уже передёргивание. Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств.

В этой беседе Э.Макрон и А.Меркель обещали Президенту России более важную вещь – всячески добиваться полного выполнения Минских договоренностей. В них записано, что вопросы амнистии, особого статуса, организации выборов, обеспечения соответствующих поправок в Конституцию Украины должны решать в консультации и согласии отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы исходили из этого. Но Киев саботирует прямой диалог с Донецком и Луганском.

Буквально через два дня после телефонного разговора, в ходе которого лидеры Франции и ФРГ подтвердили свою полную приверженность Минским договорённостям, в Киеве состоялся саммит Европейский союз – Украина. Там было принято пространное заявление, подписанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Председателем Европейского совета Ш.Мишелем и Президентом Украины В.А.Зеленским, в котором прямо сказано, что Киев «безупречно выполняет Минские договоренности в «нормандском формате» и в Контактной группе». Никаких упоминаний о Донецке и Луганске и необходимости прямого диалога с ними там не присутствует. Россия охарактеризована как «страна-агрессор», названа «стороной конфликта» в Донбассе. Это всё полностью противоречит тому, что обещали А.Меркель и Э.Макрон.

Ознакомившись с этим заявлением, мы незамедлительно связались с коллегами в Берлине и Париже. Спросили, что это означает. Они ответили: это «коллективная позиция ЕС», что стороной конфликта в Донбассе является Россия, а с Донецком и Луганском общаться ни к чему. Это всё, что можно ответить Д.И.Кулебе, когда он сетует, что Россия отказывается проводить министерскую встречу «нормандского формата» и подрывает, как он сказал, мирный процесс урегулирования.

Если речь идет о том, чтобы вчетвером попасть в телевизор и тем самым показать, как мы «стараемся», – это одно. Но даже в известном «Квартале 95» артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей, а разыгрывали сценарии и удовлетворяли ожидания публики. Публика ожидает выполнения Минских договоренностей.