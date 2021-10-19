О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Ирака Ф.Хусейном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 октября по инициативе иракской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

В ходе беседы были рассмотрены итоги прошедших 10 октября в Ираке досрочных парламентских выборов и ход обсуждения этого вопроса в Совете Безопасности ООН.

Были также затронуты некоторые актуальные аспекты поступательного развития взаимовыгодного многопланового двустороннего взаимодействия, включая работу Российско-Иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, иракскую часть которой возглавляет Ф.Хусейн.