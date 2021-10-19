Новости
Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Боливии Р.Майта Майтой, Москва, 22 октября 2021 года
Уважаемый г-н Министр,
Дорогие друзья,
Рады приветствовать вас в Москве.
Мы с Вами виделись в Нью-Йорке, когда Вы участвовали в моей встрече с Президентом Боливии Л.Арсе. Рад приветствовать Вас в Москве с полноценным визитом.
Пандемия не помешала поступательному продвижению нашего сотрудничества во всех направлениях. Президенты России В.В.Путин и Боливии Л.Арсе общались трижды за последние месяцы и наметили конкретные пути развития нашего сотрудничества во всех областях.
Согласованы конкретные проекты в сферах энергетики, мирного атома, развитие торговых обменов и интенсификация гуманитарных контактов. Тесно взаимодействуем по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.
Сегодня хорошая возможность подробно поговорить обо всех аспектах наших двусторонних связей и обменятся мнениями по ситуации в регионе Латинской Америки. Для нас будут полезны ваши оценки. Поговорим и о нашем сотрудничестве в ООН.
Добро пожаловать.