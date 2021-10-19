О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля М.М.Кимягаровым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял члена Координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля М.М.Кимягарова.

В ходе теплой и неформальной беседы были затронуты вопросы поддержки русского языка, противодействия фальсификации истории, развития движения соотечественников в Израиле.

В контексте отмечаемого в этом году 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем обсуждались также перспективы дальнейшего динамичного развития российско-израильских гуманитарных связей.