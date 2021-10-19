О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Ливана в Москве Ш.Бу Нассаром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Ливанской Республики в Москве Шауки Бу Нассара по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане. С российской стороны были переданы соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента со стрельбой в центре Бейрута 14 октября с.г. Подтверждена поддержка усилий правительства Н.Микати, направленных на скорейшее преодоление стоящих перед страной серьезных вызовов.

Были также затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-ливанского взаимовыгодного сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога.