О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Марокко в Москве Л.Бушаарой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Марокко в Москве Лотфи Бушаару.

В ходе беседы были предметно рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-марокканских отношений, включая скорейшую организацию в Москве 8-го заседания Межправительственной смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Был также подробно обсуждён процесс подготовки к 6-й министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества в Марракеше, в том числе согласование взаимоприемлемых сроков её проведения до конца текущего года с учётом антиковидных требований.

При обмене мнениями по региональной повестке дня основное внимание было уделено ситуации в западносахарском урегулировании и в районе Магриба в целом. С российской стороны со ссылкой на состоявшуюся накануне встречу в МИД России с представителями Фронта ПОЛИСАРИО была подтверждена неизменная позиция в пользу переговорного разблокирования кризисов и конфликтов на основе уважения фундаментальных принципов и норм международного права, а также соответствующих резолюций СБ ООН.

М.Л.Богданов и Л.Бушаара выразили общее недоумение в связи с распространяемыми рядом СМИ измышлениями о якобы охлаждении между Москвой и Рабатом, констатировав, что российско-марокканское взаимовыгодное многоплановое сотрудничество динамично развивается, и активную роль в этой совместной работе играет Посол России в Марокко В.В.Шуваев.