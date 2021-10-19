Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ об ухудшающейся ситуации на Украине и продолжающемся невыполнении украинскими властями Минских договоренностей, Вена, 21 октября 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Действия Киева вызывают растущую обеспокоенность за судьбу коллективных усилий в рамках ОБСЕ по урегулированию кризиса на Украине. Демонстративное пренебрежение украинским руководством обязательствами в рамках мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года проявляется на всех уровнях.

16 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны А.Данилов, а до него 25 сентября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) В.Залужный и 5 октября командующий «операцией объединенных сил» А.Павлюк заявили одно и то же: в зоне проведения военной операции в Донбассе нет ограничений для украинских военных на открытие огня, решения принимаются командирами на местах на своё усмотрение без каких-либо приказов руководства ВСУ. Такие заявления равнозначны дезавуированию приверженности Украины мерам по усилению режима прекращения огня. К слову, в этих мерах говорится, что они не могут быть отменены никакими другими приказами, в том числе секретными. Конечно же, все это также прямо противоречит заявлениям представителей Украины в Контактной группе о том, что украинская сторона якобы добросовестно выполняет упомянутые меры.

На деле видим тактику провоцирования напряженности, бесцеремонное и неприкрытое нарушение Киевом действующих договорённостей с Донбассом о деэскалации. Очевидно, что в руководстве ВСУ не заинтересованы в надлежащем контроле за соблюдением режима прекращения огня. Согласованными в прошлом году мерами был предусмотрен запуск координационного механизма при содействии Совместного центра контроля и координации (СЦКК) в действующем составе. В этом составе в нем работают представители Киева, Донецка и Луганска. К слову, СММ не только подтверждает в своих отчетах присутствие на участках разведения представителей отдельных районов Донбасса с символикой СЦКК, но и в практическом плане осуществляет контакты с ними.

13 октября Киев сознательно пошел на обострение, задержав с применением насилия представителя Луганска в действующем составе СЦКК. Это произошло внутри участка разведения сил и средств в Золотом, где луганчанами осуществлялись работы по разминированию (подтверждаются отчетом СММ от 14 октября). Для их проведения украинской стороной формально были предоставлены гарантии безопасности. Несмотря на это, прямо «под носом» у Миссии группа вооруженных лиц в камуфляже проникла с подконтрольной ВСУ территории вглубь участка разведения и фактически выкрала оттуда члена СЦКК от Луганска А.В.Косяка. Ему замотали голову изолентой и посадили в земляную яму. Видеозапись инцидента и его последствий, где отчетливо видны следы применения насилия, опубликована одним из украинских военных корреспондентов и имеется в открытом доступе. Ещё раз подчеркну – удерживается представитель Луганска в действующем составе СЦКК, в задачи которого входил мониторинг соблюдения «режима тишины» в ходе работ по разминированию на участке разведения.

В тот же день инцидент стал предметом обсуждения на заседании Контактной группы. Согласно информации, предоставленной украинской стороной в адрес ОБСЕ и озвученной на этом заседании, А.В.Косяк должен был быть освобожден до вечера 13 октября. Тем не менее, в Киеве не только не сдержали обещание, но и решили арестовать его за якобы участие в «незаконных вооруженных формированиях». Более того, в комментарии Луганской областной прокуратуры от 18 октября признается, что акция по захвату луганчанина была осуществлена при участии украинских спецслужб. Налицо заранее спланированная провокация, сопровождаемая осознанным нарушением украинскими военными и силовиками решения о разведении сил и средств, а также мер по усилению РПО. Цель очевидна – спровоцировать военное обострение на линии соприкосновения.

Случившееся наглядно демонстрирует стремление Украины сорвать реализацию договорённостей, нацеленных на деэскалацию. Создан опасный прецедент – отныне каждый представитель Донецка или Луганска в действующем составе СЦКК может рассматриваться украинской стороной как участник «незаконных вооруженных формирований», а их жизни поставлены под угрозу.

Попытки уладить ситуацию осложняются неготовностью представителей Украины к предметному диалогу. Внеочередное заседание рабочей подгруппы по безопасности Контактной группы, которое по настоянию Луганска было созвано на 19 октября, не состоялось в связи с отзывом Киевом своего согласия на участие. Запрос Луганска провести встречу 20 октября оказался и вовсе проигнорирован.

Удивляет отсутствие сколь-нибудь внятной реакции на происходящее со стороны ОБСЕ и всех ее структур, вовлечённых в содействие урегулированию кризиса на Украине. Нет ни оценок случившегося, ни призывов к диалогу сторон от спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ по Украине и в Контактной группе М.Киннунена. Молчит и само Действующее председательство ОБСЕ. Обратили внимание на совместный пресс-релиз от 20 октября Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции А.Линде и Генерального секретаря ОБСЕ Х.Шмид в поддержку СММ. В нем инцидент 13 октября, приведший к обострению напряженности, упоминается лишь вскользь. Отсутствуют принципиальные оценки вопиющих нарушений Киевом мер по усилению режима прекращения огня. Очевидно, что на Украине это может быть воспринято как поощрение совершенных действий и приглашение к их повторению.

Хотелось бы также понимать, что делает СММ кроме констатации невозможности установить истинные обстоятельства инцидента. За прошедшую неделю мы все увидели, какую волну негодования у общественности Донбасса вызвало то, что Миссия не смогла включить информацию о вопиющем инциденте в свои отчеты. В Луганске и Донецке пикетировали офисы региональных команд СММ, кратковременные трудности в работе испытал и патрульный хаб Миссии в Горловке. Появились некоторые сложности с выездом на патрулирование.

Надеемся, что нынешний виток кризиса, который затронул работу СММ, разрешится в самое ближайшее время. Рассчитываем, что Миссия сможет использовать все имеющиеся возможности, чтобы в соответствии с предписаниями мандата «способствовать диалогу на местах с целью снижения напряженности и содействия нормализации обстановки». Необходимо немедленно освободить похищенного члена СЦКК.

Не устаем напоминать о требовании выстраивать сбалансированную работу по обе стороны от линии соприкосновения так, чтобы доверие местного населения к СММ, нашей общей международной миссии в регионе, возрастало, а не ставилось под вопрос. Миссии следует развивать контакты с руководством отдельных районов Донбасса во избежание любых недопониманий, использовать максимум возможностей, чтобы положить конец вооруженному насилию и провокациям Киева. К тому же, само нахождение наблюдателей по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе является важным стабилизирующим фактором. Убеждены, что работа СММ там должна быть интенсифицирована.

Пока же видим, как некоторые государства-участники, прежде всего Украина, пытаются переключить внимание СММ на украинско-российскую границу, вынудить Миссию бросить все силы туда. То есть отвлечь внимание от нарушений на линии соприкосновения и озадачить наблюдением за спокойной обстановкой у границы, где не ведется никаких боевых действий.

Помимо этого, урегулированию не способствует и позиция внешних кураторов Украины, которые вместо содействия реализации Минских соглашений продолжают продвигать парадигму, с ними никак не связанную. Это проявилось, к примеру, в ходе состоявшегося 12 октября саммита Украина – ЕС, а также визита главы Пентагона Л.Остина в Киев 19 октября. В обоих случаях реализм в оценках происходящего уступил место политизированным нарративам и бесплодным спекуляциям о сторонах конфликта. Киеву будто бы публично выдают «карт-бланш» на продолжение саботажа Минских соглашений и дальнейшие бесчинства в Донбассе.

К сожалению, вышеупомянутые тревожные тенденции являются лишь очередными красноречивыми иллюстрациями взятого нынешними украинскими властями под зарубежным патронатом курса на слом минского процесса и подрыв усилий ОБСЕ по разрешению кризиса на Украине.

Призываем решительно выступить в защиту Минских соглашений и резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, одобрившей минский «Комплекс мер» от 12 февраля 2015 года. Украинскому руководству следует перестать искать внешних врагов, прекратить провокации, разжигающие напряжённость в Донбассе, а вместо этого заняться выполнением своих конкретных обязательств в соответствии с «Минском». Это единственный реальный путь к устойчивому урегулированию. Чем скорее это поймут в Киеве, тем быстрее восток Украины сможет вернуться к мирной жизни.

Благодарю за внимание.