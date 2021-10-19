Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 21 октября 2021 года

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Многонационального Государства Боливия Р.Майты

21-24 октября в Москве с официальным визитом будет находиться Министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Р.Майта. 22 октября пройдут его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Министры рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних связей, политического диалога, пути расширения сотрудничества на различных направлениях, включая противодействие пандемии COVID-19, совершенствования договорно-правовой базы. Особое внимание планируется уделить обсуждению возможностей дальнейшего наращивания российско-боливийского взаимодействия на мировой арене.

Боливия – один из приоритетных партнеров России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, отношения с которым выстраиваются на принципах уважения и учета интересов друг друга. Визит Министра иностранных дел Боливии Р.Майты знаменует новый этап углубления двустороннего сотрудничества с целью его вывода на качественно более высокий уровень.

О предстоящей встрече С.В.Лаврова с заместителем Генсекретаря ООН, главой УВКБ ООН М.Гриффитсом

22 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УВКБ ООН) М.Гриффитсом.

Планируется обсудить вопросы оказания гуманитарной помощи по линии ООН в Сирии, Афганистане, Йемене, Эфиопии, на Украине, а также в Нагорном Карабахе.

О предстоящем участии С.В.Лаврова в 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона

25-26 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит г.Тромсё (Норвегия) для участия в 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

На встрече предполагается подвести итоги двухлетнего председательства Норвегии в СБЕР (2019-2021 гг.), обсудить пути дальнейшего укрепления региональной кооперации в рамках Совета с упором на проектную деятельность.

Сессия завершится принятием совместной декларации, в которой будут закреплены ключевые направления работы СБЕР в области экономического сотрудничества, транспорта и логистики, защиты окружающей среды, борьбы с климатическими изменениями, здравоохранения, сотрудничества по линии молодежи и коренных народов, а также совершенствования координации между северными региональными советами.

Планируется утвердить уставной документ Баренцева финансового механизма, запуск которого намечен на 2022 г. Новый инструмент позволит выделять стартовый капитал для поддержки малобюджетных трансграничных проектов регионального значения.

Кроме того, будет принят обновленный План действий для Баренцева сотрудничества в связи с изменением климата на период 2021-2025 гг.

На встрече в соответствии с принципом ротации председательство в СБЕР сроком на два года перейдет от Норвегии к Финляндии, в Баренцевом региональном совете – от шведской провинции Вестерботтен к Ненецкому автономному округу.

«На полях» мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч, о которых мы сообщим вам дополнительно.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Корея Ч.Ый Ёном

27 октября состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федераций С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Корея Ч.Ый Ёном, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом.

Планируется обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая взаимодействие в практических областях, «сверить часы» по ситуации на Корейском полуострове, обменяться мнениями по ключевым проблемам международной и региональной повестки дня.

Министры также примут участие в торжественной церемонии закрытия Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.

Об очередной годовщине вступления в силу Устава ООН

24 октября мир будет праздновать очередную годовщину со дня вступления в силу Устава ООН. Сегодня, на фоне возрастания количества и сложности стоящих перед человечеством угроз, как никогда важно сохранить неукоснительную приверженность центральной координирующей роли ООН в международных делах. Вот уже более 75 лет всемирная Организация воплощает в себе идеалы подлинной многосторонности, является безальтернативной «площадкой» для выработки эффективных путей обеспечения глобальной стабильности и безопасности, устойчивого социально-экономического развития, защиты прав человека.

В свою очередь, Устав ООН остается «краеугольным камнем» современной системы международного права. В этом важнейшем документе закреплены основополагающие принципы межгосударственного взаимодействия, включая суверенное равенство стран, невмешательство в их внутренние дела и урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, без угрозы силой или ее применения. Только строгое следование этим нормам может помочь всем нам избежать повторения конфликтов мирового масштаба.

Россия как постоянный член СБ ООН и государство, стоявшее у истоков ООН, готова и впредь проявлять максимальную вовлеченность в работу по укреплению авторитета и повышению потенциала Организации.

Об отношениях Россия-НАТО

В последнее время было много вопросов по повестке Россия-НАТО. Было и много комментариев на этот счет – заявление МИД России. Расширенным взглядом на эту проблематику поделился Министр иностранных дел России С.В.Лавров, но вопросы всё равно поступают. Обобщая все поступившие вопросы, хотела бы дополнительно сказать несколько слов относительно отношений с НАТО. Все исчерпывающие объяснения российской позиции на этот представлены, они находятся на сайте МИД России.

Североатлантический блок и его Генсекретарь Й.Столтенберг лично постарались на славу – загнали наши отношения в такое состояние, в котором они не находились даже в самые суровые времена «холодной войны». Своим нежеланием совместно искать пути деэскалации фактически похоронили Совет Россия-НАТО. В таких условиях работать с альянсом по вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности невозможно и не имеет смысла. Альянс сам отказался от любого практического сотрудничества с Россией и от контактов по военной линии.

Слышали очередные высказывания Й.Столтенберга о якобы готовности обсуждать с Россией вопросы безопасности. За ними ничего не стоит в практическом плане, в них уже нет и смысла. Высылать российских дипломатов и параллельно говорить о желании разговаривать с Москвой? Эти дипломаты и были аккредитованы при НАТО для того, чтобы вести диалог на таком рабочем уровне. С кем же собираются диалог в Брюсселе, если всех российских дипломатов в несколько этапов сами же «сократили», сделав невозможным вести диалог с НАТО.

Всё, что мы сейчас слышим по линии не просто НАТО как блока, но непосредственно генсекретаря этой структуры, всерьез воспринимать просто уже не получается. Он заявляет о необходимости диалога, сам высылает из Брюсселя российских дипломатов. Заявляет, что причиной высылки российских дипломатов является якобы их некая «разведдеятельность», которая ни с чем не сопоставима. При этом говорит, что делиться никакими доказательствами не будет. Понимаем почему. В связи с отсутствием доказательств. О чем можно разговаривать с такими деятелями?

Если мы постоянно безосновательно слышим в контексте России о том, что есть какие-то данные, говорящие о некой «разведдеятельности» наших дипломатов, то у меня прямой вопрос к Й.Столтенбергу: что там с разведдеятельностью дипломатов стран-членов НАТО? Разведсообщество прекратило осуществлять разведдеятельность под прикрытием дипломатического иммунитета, под прикрытием названия «журналист-международник»? Есть какие-то сигналы, прошедшие от Брюсселя (штаб-квартиры НАТО) к своим странам, что нужно возвращать «на базу» представителей своих разведсообществ, спецслужб и т.д? Что на этом направлении делает Североатлантический альянс? Можно конкретно услышать, раз в последнее время мы столько слышим обвинения, ничем не подкрепленные, в адрес нашей страны. Простой вопрос: как себя ведет альянс на этом направлении? Раз штаб-квартира НАТО в Брюсселе, непосредственно генсекретарь, начали эту тему инициативно поднимать, давайте поговорим конкретно: сколько, где, в каких странах, представители каких разведслужб и каких стран НАТО работают? Вы же хотите диалога на эту тему? Пожалуйста, ответьте на эти вопросы.

О ситуации в Эфиопии

Внимательно следим за развитием обстановки в Эфиопии и прежде всего в регионах Тыграй, Афар и Амхара, где в последнее время вновь активизировались боестолкновения между эфиопскими правительственными войсками и отрядами Народного фронта освобождения Тыграя.

Призываем все стороны внутриэфиопского конфликта проявить сдержанность и прекратить огонь без предварительных условий с целью поэтапной стабилизации крайне сложной социально-экономической и гуманитарной ситуации.

Поддерживаем деятельность Высокого представителя Африканского союза по региону Африканского Рога, бывшего президента Федеративной Республики Нигерии О.Обасанджо. Убеждены, что на этом посту он окажет весомое содействие усилиям по нормализации гуманитарной обстановки на Севере Эфиопии, действуя в соответствии с принципом «африканским проблемам – африканское решение».

Рассчитываем, что проявившиеся противоречия между эфиопским правительством и организациями системы ООН будут урегулированы без излишней политизации. Полагаем, что восстановление координации усилий ооновских учреждений и федеральных властей Эфиопии позволит более эффективно обеспечить гуманитарную помощь остро нуждающемуся в ней населению регионов Тыграй, Афар и Амхара.

Исходим из того, что сохранение единства и территориальной целостности Эфиопии является безальтернативной основой для разрешения всех спорных вопросов, включая урегулирование внутриэфиопского конфликта в регионе Тыграй и поэтапную стабилизацию обстановки в стране в целом.

Об осквернении советского захоронения в Польше

Последствия очередного возмутительного акта вандализма в отношении советского воинского захоронения были обнаружены российскими соотечественниками 9 октября с.г. в польском городе Замбрув Подляского воеводства. Установленный на одном из братских захоронений обелиск был разрисован надписями, у входа валялся мусор, на могилах среди лампадок стояли бутылки.

На кладбище в нескольких братских могилах захоронено 12 тыс. советских военнопленных, скончавшихся в 1941-1942 гг. в нацистском лагере на территории г.Замбрув, курсанты и командиры летной школы 86-й стрелковой дивизии, погибшие в 1941 г., и 78 военнослужащих 3-й армии 2-го Белорусского фронта, павших в боях за город в 1944 г.

Польские власти, уже в порядке вещей, не потрудились уведомить российские диппредставительства об инциденте, как того требует статья 3 межправительственного Соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Не было и никакого освещения этого вопиющего случая в местных СМИ.

Хочется задать вопрос польским функционерам, считающим себя глубоко верующими христианами, где то бережное отношение к памяти погибших советских воинов, о котором вы постоянно рассказываете? Вообще к памяти людей, отдавших свои жизни ради жизни других людей, к памяти умерших? При этом вы попустительствуете подобным выходкам, потому что: во-первых, не называете их безнравственными, во-вторых, вы никогда не расследуете эти дела до конца, в-третьих, нечетко выражаете свою позицию в отношении недопустимости подобных действий.

С сожалением констатируем, что многолетняя работа властей Польши по уничтожению советского мемориального наследия в стране (это самая весомая причина) и переписыванию истории вымывает у населения остатки уважения к памяти советских воинов-освободителей и становится мощным катализатором подобных актов вандализма. Кому делают хуже польские власти? Ответ очевиден – себе.

Требуем от польских властей вернуть захоронение в г.Замбрув в первоначальное состояние, выявить и наказать вандалов.

Об открытии в Норвегии памятника советским летчикам

В начале октября на острове Сёройа в коммуне Хасвик на Севере Норвегии с участием Министра обороны страны, губернатора Тромс и Финнмарк, российских дипломатов состоялось торжественное открытие памятника шести советским летчикам, погибшим 17 июня 1944 г. при крушении самолета-амфибии «Каталина», который направлялся в СССР из США в рамках реализации программы ленд-лиза.

Открытие монумента, представляющего собой каменную стелу с бронзовым барельефом, стало возможным благодаря совместной работе МИД России и Минобороны России, центральных и местных норвежских властей. Отмечаем особый личный вклад в реализацию этого значимого проекта мэра Хасвика Е.Хусбю, благодаря активной позиции которой имена и память о подвиге погибших на норвежской земле советских летчиков будут сохранены и переданы будущим поколениям. Большое Вам спасибо.

Выражаем нашу искреннюю признательность норвежской стороне за неизменно бережное отношение к местам захоронения военнослужащих Красной Армии, погибших в Норвегии в годы Второй мировой войны, и сохранению нашей общей истории. Это особенно ценно на фоне предпринимаемых рядом других стран (о которых я сейчас упомянула) целенаправленных усилий по искажению исторической правды и героизации нацизма.

Об открытии в Португалии памятника Ю.А.Гагарину

17 октября с.г. по случаю отмечаемого в этом году 60-летия первого полета человека в космос в г.Оэйраш (пригород Лиссабона) состоялось торжественное открытие бюста легендарного советского космонавта Ю. А.Гагарина (автор – не менее легендарный космонавт А.А.Леонов), который был преподнесен в дар городу Международным благотворительным фондом «Диалог культур – единый мир». Церемония прошла в технопарке «Тагуш парк».

Отмечаем, что ранее в Астрономической обсерватории Лиссабона состоялась презентация официально выпущенной в оборот Почтой Португалии открытки, приуроченной к этой дате. Реализация инициативы Посольства России стала возможной благодаря активной поддержке со стороны представительства Россотрудничества и португальского общества дружбы с нашей страной «Ассоциация имени Ю.А.Гагарина».

Рассматриваем эти два события как очередной шаг на пути углубления российско-португальского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Об открытии памятника М.Ю.Лермонтову в Словении

18 октября с.г. в третьем крупнейшем промышленном и культурном центре Словении – г. Крань состоялась торжественная церемония открытия бюста М.Ю.Лермонтова.

В мероприятии приняли участие Посол России в Словении Т.Р.Эйвазов, мэр г.Крань М.Раковец, почетный консул Российской Федерации Д.Дуракович, представители словенского Министерства иностранных дел, Общества дружбы «Словения-Россия», широкой общественности и СМИ.

Проект реализован по инициативе Посольства России в Словении при финансовой поддержке компании «Комита». Автором памятника стал молодой словенский скульптор Б.Бейя.

Открытие памятника великому русскому поэту в Словении будет способствовать дальнейшему росту интереса к русскому языку и культуре, истории и современным достижениям нашей страны, придаст новый импульс развитию российско-словенского сотрудничества в различных областях.

К пятилетию Российского духовно-культурного православного центра в Париже

19 октября 2016 г., в одном из красивейших районов Парижа на набережной Бранли состоялась церемония открытия Российского духовно-культурного православного центра – уникального примера соработничества, творчества, совместной деятельности государства и церкви за рубежами нашей страны. За прошедшие пять лет комплекс Российского духовно-культурного православного центра, в состав которого входят Свято-Троицкий кафедральный собор, выставочный центр, конференц-зал, а также образовательный кластер, стал значимой точкой на карте общественной и культурной жизни Парижа. Подтверждение этому – прошедшие в его стенах 620 мероприятий, на которых присутствовало более 45 тыс. чел. (без учета посетителей экспозиций). За эти годы Центр заслуженно приобрел репутацию гостеприимной комфортной площадки для общения профессионалов и энтузиастов, старшего поколения и молодежи, русскоязычной диаспоры и французов, интересующихся Россией и русской культурой.

Комплекс Российского духовно-культурного православного центра по праву можно назвать одной из новых визитных карточек французской столицы. Полюбившийся жителям и гостям Парижа ракурс – светящиеся, светозарные купола в одной проекции с Эйфелевой башней – прекрасный символ общности и близости культур России и Франции, особого характера отношений между нашими государствами и народами.

К сожалению, потенциал этого проекта, созданного в интересах укрепления российско-французских отношений, не реализован полностью. Французские власти продолжают затягивать с подписанием российско-французского соглашения, регулирующего правовой статус Российского духовно-культурного православного центра. Из-за этого до сих пор не укомплектован его штат. МИД Франции отказывает в выдаче виз части сотрудников Центра, что негативно сказывается на его деятельности. По этой же причине крайне затруднена работа представительства Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. Однако, вопреки всем сложностям, будем продолжать наращивать деятельность Центра, по-настоящему необходимую для дальнейшего сближения между народами России и Франции.

О поставках российской гуманитарной помощи Никарагуа

Российская Федерация является надежным партнером в области оказания гуманитарного содействия и расширяет географию своей помощи в интересах осуществления проектов по устойчивому развитию, в т.ч. по линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП). Активное содействие на этом направлении оказывается Республике Никарагуа.

Россия внесла добровольный взнос в фонд ВПП 5 млн долл. США на 2020-2024 гг. на финансирование расходов, связанных с реализацией в Никарагуа программ по развитию устойчивых систем школьного питания, а также 4 млн долл. США на оказание в 2021 г. гуманитарной продовольственной помощи. 14 апреля и 27 сентября с.г. в Никарагуа поставлены 2 партии витаминизированной пшеничной муки и растительного масла объемом свыше 1892 тонн и 787 тонн соответственно, предназначенных для обеспечения горячим питанием учеников школ в районах Карибского побережья страны, которые наиболее пострадали от ураганов «Эта» и «Йота» в 2020 г.

Продолжаем оказание содействия в области борьбы с чрезвычайными ситуациями, в т.ч. путем улучшения материально-технической базы соответствующих никарагуанских служб. 22 июля с.г. в рамках реализации программ по линии Международной организации гражданской обороны (МОГО) Россия передала Армии Никарагуа противопожарный вертолет, 15 внедорожников, оборудование для Центра управления в кризисных ситуациях в Манагуа (открыт в августе 2020 г.) и 20 береговых сирен.

В условиях глобальной пандемии COVID-19 23 февраля с.г. никарагуанским властям были переданы на безвозмездной основе 6 тыс. доз вакцины «Спутник V».

При этом безвозмездная помощь увязывается с коммерческими закупками. Реализуются так называемые комбинированные схемы двусторонних проектов торгово-экономического сотрудничества, в развитие которых 12 октября с.г. партнерам переданы 33 тыс. тон российской пшеницы в рамках гуманитарной помощи, а также 250 автобусов КАВЗ производства ООО «УК «Группа ГАЗ» в качестве техсодействия. В ближайшее время ожидается доставка оборудования для создания в Никарагуа соответствующего сервисного центра обслуживания поставленной машинотехнической продукции.

О сотрудничестве с Гвинейской Республикой в борьбе с коронавирусной инфекцией

Россия продолжает взаимодействие с гвинейскими партнерами в области медицины и охраны здоровья. В рамках усилий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в аэропорт города Конакри 18 октября с.г. было доставлено 310 тыс. доз первого и второго компонента российской вакцины «Спутник V». Таким образом, все положения контракта между Российским фондом прямых инвестиций и Министерством здравоохранения Гвинейской Республики выполнены полностью.

Уместно напомнить, что Россия одной из первых оперативно отреагировала на запросы гвинейского руководства по оказанию поддержки в борьбе с COVID-19. Работающие в Гвинее российские специалисты Роспотребнадзора продолжают оказывать эффективную помощь в диагностике и лечении больных. Гвинейской стороне на безвозмездной основе было передано медицинское оборудование и диагностические наборы. Для нас очень важно, что Гвинея одной из первых в Африке зарегистрировала у себя «Спутник V», рассматривает также вопрос о регистрации «Спутника Лайт».

Исходим из того, что взаимовыгодное сотрудничество между профильными ведомствами наших двух стран, ведущих борьбу с пандемией коронавируса, будет продолжено.

Продолжение следует...