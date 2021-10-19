О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова с Послом Франции в России П.Леви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданов принял Посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам африканской повестки дня, включая борьбу с терроризмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией. В этом контексте была подробно обсуждена проблематика содействия обеспечению безопасности в Сахаро-Сахельском регионе и, в частности, в Мали.