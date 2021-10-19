О предстоящем официальном визите в Россию Министра иностранных дел Многонационального Государства Боливия Р.Майты Майты

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21-24 октября c официальным визитом в России будет находиться Министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Р.Майта Майта.

22 октября пройдут его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым, в ходе которых предполагается обсудить различные аспекты российско-боливийского взаимодействия, в том числе торгово-экономического характера, а также широкий круг актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

Боливия – один из приоритетных партнеров России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят возможности укрепления договорно-правовой базы, наметят направления интенсификации всего комплекса российско-боливийских отношений с упором на развитие политического диалога, сотрудничества в материальной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Дипломатические отношения между двумя странами установлены 9 августа 1898 г. Сотрудничество с Боливией – давним другом России в Южной Америке – опирается на Договор об основах отношений (1996 г.) и Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Боливии Э.Моралеса об укреплении координации в международных делах, подписанное 11 июля 2019 г.

Активно развивается политдиалог. С начала 2021 г. проведены три телефонных разговора Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом Боливии Л.Арсе. В июле с.г. состоялся первый контакт С.В.Лаврова с Р.Майтой в ходе телефонного разговора. 23 сентября с.г. «на полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН С.В.Лавров встретился с Президентом Боливии Л.Арсе.

Визит Министра иностранных дел Боливии Р.Майты знаменует новый этап углубления наших двусторонних связей в интересах их вывода на качественно более высокий уровень в русле договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, с опорой на накопленный опыт сотрудничества, а также служит свидетельством последовательного расширения многовекторного сотрудничества России с латиноамериканским регионом.

Российско-боливийский товарооборот пока характеризуется весьма скромными показателями, но имеет тенденцию к увеличению. В 2020 г. он составил 11,9 млн долл. США. В январе-июле с.г. объем взаимной торговли по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. вырос в 3,4 раза и достиг 17,8 млн долл. США. В структуре российского экспорта преобладает продукция химической промышленности, оборудование и транспортные средства; импорта – металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельхозсырье. Локомотивом для наращивания взаимодействия в материальной сфере является действующая Межправительственная Российско-Боливийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (третье заседание МПК планируется к проведению в Боливии в ноябре-декабре с.г.).

Ведущими направлениями практического взаимодействия остаются энергетика и промышленность. Российские экономоператоры реализуют в Боливии масштабные инвестпроекты: в стране работает ПАО «Газпром», Госкорпорация «Росатом» осуществляет сооружение Центра ядерных исследований и технологий (г.Эль-Альто). Среди перспективных областей сотрудничества – фармацевтика, поставки медицинского оборудования и авиатехники. Хорошие заделы имеются по поставкам транспортных средств.

Особое место в комплексе двусторонних связей занимают образовательные обмены. Ежегодно по правительственной квоте предоставляются госстипендии для обучения боливийской молодежи в российских вузах (на 2021-2022 уч.г. выделено 65 мест).

Боливия и Россия придерживаются схожих подходов к ключевым вопросам мировой политики, в том числе в отношении фундаментальных принципов межгосударственного диалога, таких как приверженность неукоснительному соблюдению норм и принципов международного права, мирное разрешение споров, коллективный поиск ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, невмешательство во внутренние дела суверенных государств.