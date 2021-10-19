Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Республики Кипр по итогам переговоров Н.Христодулидисом, Москва, 21 октября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели содержательные переговоры c моим кипрским коллегой и другом Н.Христодулидисом. Это уже четвертая встреча и традиционно она прошла в дружественной, откровенной и доверительной атмосфере.

Кипр – важный, проверенный временем партнер. Наша страна выступала в поддержку усилий кипрского народа по отстаиванию своей самостоятельности в конце 1950-х гг., а в августе 1960 г. одной из первых признала независимость Кипра и открыла там свою дипломатическую миссию.

Российско-кипрское взаимодействие опирается на давние узы дружбы, духовную и культурную близость. С удовлетворением констатировали, что сотрудничество в самых разных областях не прерывалось даже в условиях существующих санитарно-эпидемиологических ограничений. Продолжается политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. Регулярные контакты между Россией и Кипром подтверждают особый характер двусторонних отношений.

Сегодня обстоятельно обсудили ход выполнения принципиальных договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Президентами В.В.Путиным и Н.Анастасиадисом, включая их телефонный разговор 30 июля 2020 г., а также встречи Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина с Президентом Н.Анастасиадисом 24 марта с.г. в Афинах «на полях» мероприятий по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной борьбы.

Обменялись мнениями о том, как развивается наше сотрудничество по борьбе с пандемией и коронавирусной инфекцией, преодолению ее негативных последствий и обеспечению эпидемиологической безопасности граждан. Здесь есть хорошие подвижки. Будем продолжать наращивать полезное взаимодействие в этой серьёзной для всех стран сфере.

Приветствовали восстановление деловой активности и туристических обменов, начавшееся вслед за возобновлением регулярного авиасообщения в июне с.г. Высказались в пользу скорейшего созыва заседания рабочей группы по взаимодействию для подготовки полноформатной XII сессии Российско-Кипрской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ее проведение запланировано на весну 2022 г. на Кипре. Сошлись во мнении, что прямые контакты профильных ведомств, в том числе в контексте подготовки этого важного заседания, позволят вернуть двусторонний товарооборот на поступательную траекторию роста. Заинтересованы в скорейшем возобновлении полноценной работы по реализации проектов, намеченных и стартовавших ещё в допандемийный период.

Продолжаем работу над модернизацией договорно-правовой базы. Только что подписали Стратегический рамочный план сотрудничества на 2022-2024 гг. и Соглашение о сотрудничестве в проведении гуманитарных операций при возникновении кризисных ситуаций. Ценим наше взаимодействие с кипрскими друзьями в этой сфере, что периодически подтверждается заходами военно-морских кораблей России в кипрские порты. Договорились ускорить работу по целому ряду других документов, которые пока ещё являются предметом переговоров, в том числе по межправительственному соглашению о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.

У нас хороший уровень культурно-гуманитарного взаимодействия, межрегиональных, межмуниципальных связей и движения городов-побратимов. Это то направление, которому руководство России и Кипра придаёт особое внимание, учитывая важность развития человеческих контактов в соответствии с чаяниями наших граждан. Безусловно, по мере снятия эпидемиологических ограничений эти направления сотрудничества будут активизированы.

Что касается международных и региональных проблем, то отметили хорошее сотрудничество на многосторонних площадках: ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Эти контакты будут продолжены. Ценим договоренности с кипрскими партнерами о взаимной поддержке кандидатур в ходе выборов в различные органы ООН и организации её систем.

Подробно обсудили проблему кипрского урегулирования. Выслушали важные для нас оценки партнеров. Подтвердили принципиальную позицию России в пользу достижения справедливого, жизнеспособного и всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы в существующих международно-правовых рамках. Не видим альтернативы скорейшему перезапуску межобщинного переговорного процесса, который позволил бы восстановить атмосферу доверия между греками и турками-киприотами. Считаем недопустимыми и контрпродуктивными односторонние шаги в отношении закрытого района Вароша г. Фамагусты. Как на площадке ООН, так и в двусторонних контактах со всеми заинтересованными сторонами, выступаем за создание благоприятных внешних условий для достижения прогресса в кипрских делах. Вновь подчеркнули, что востребовано подключение к обсуждению внешних аспектов урегулирования постоянных членов Совета Безопасности ООН и подтвердили нашу позицию в пользу замены нынешних устаревших гарантий безопасности Кипра на новые гарантии уже по линии СБ ООН.

Говорили об отношениях между Россией и Евросоюзом, которые давно находятся в глубоком кризисе. Это не выбор России. Будем готовы к возобновлению диалога с ЕС на принципах равноправия и взаимного учета интересов. К такой работе, к сожалению, наши коллеги из ЕС не готовы.

Обменялись мнениями о положении дел в Восточном Средиземноморье. Россия выступает за то, чтобы существующие там проблемы решались на основе международного права, прежде всего на основе Конвенции ООН о морском праве 1982 года. Обсудили также ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, ситуацию в Афганистане, которой сейчас уделяется так много внимания в самых разных форматах.

Переговоры в очередной раз подтвердили обоюдное стремление расширять двустороннее сотрудничество. Думаю, что их результаты будут полезными для практической работы, которой предстоит заниматься и министерствам иностранных дел, и другим подразделениям правительств двух стран.

Благодарю за внимание.