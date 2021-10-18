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21.10.2114:55

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Б.З.Асадовым

2132-21-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Посла Республики Узбекистан в Российской Федерации Б.З.Асадова.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам российско-узбекистанского всестороннего взаимодействия, в т.ч. по предстоящим контактам на высоком и высшем уровне.

Подтвержден настрой на продолжение сотрудничества двух стран в интересах поддержания высокой динамики многоплановых отношений стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.

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