О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Б.З.Асадовым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Посла Республики Узбекистан в Российской Федерации Б.З.Асадова.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам российско-узбекистанского всестороннего взаимодействия, в т.ч. по предстоящим контактам на высоком и высшем уровне.

Подтвержден настрой на продолжение сотрудничества двух стран в интересах поддержания высокой динамики многоплановых отношений стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.