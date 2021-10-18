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Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом, Москва, 21 октября 2021 года
Уважаемый г-н Министр, дорогой Никос,
Коллеги,
Рады приветствовать Вас в Москве. Ваш визит – продолжение нашего регулярного, интенсивного диалога по двусторонним и региональным, а также международным делам.
Провели полезную встречу с Президентом Республики Кипр Н.Анастасиадисом в Нью-Йорке, но, по понятным причинам, она была непродолжительной.
Сегодня подробно обсудим, как выполняются договоренности, достигнутые на высшем уровне, между министерствами иностранных дел, другими «частями» наших правительств.
Для нас важны Ваши оценки ситуации, складывающейся в Восточном Средиземноморье и в ближневосточном регионе в целом.
Добро пожаловать.