Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом, Москва, 21 октября 2021 года

Уважаемый г-н Министр, дорогой Никос,

Коллеги,

Рады приветствовать Вас в Москве. Ваш визит – продолжение нашего регулярного, интенсивного диалога по двусторонним и региональным, а также международным делам.

Провели полезную встречу с Президентом Республики Кипр Н.Анастасиадисом в Нью-Йорке, но, по понятным причинам, она была непродолжительной.

Сегодня подробно обсудим, как выполняются договоренности, достигнутые на высшем уровне, между министерствами иностранных дел, другими «частями» наших правительств.

Для нас важны Ваши оценки ситуации, складывающейся в Восточном Средиземноморье и в ближневосточном регионе в целом.

Добро пожаловать.