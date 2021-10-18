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21.10.2113:06

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Государственным секретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Р.С.Болбочаном

2130-21-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел встречу с Государственным секретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Р.С.Болбочаном.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные аспекты российско-молдавских отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, вопросы сотрудничества на международных площадках и взаимодействия в рамках СНГ, а также график предстоящих контактов, в т.ч. на высоком уровне.

Состоялся также обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам приднестровского урегулирования.

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