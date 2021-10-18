О заседании в МИД России Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 октября в МИД России состоялось девятое в текущем году заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации.

На заседании Комиссии было рассмотрено 10 обращений российских граждан, которым ранее было отказано в оформлении/выдаче заграничного паспорта для выезда из Российской Федерации по причине их осведомлённости в сведениях, составляющих государственную тайну.

После получения запросов Комиссии временные ограничения на выезд за рубеж сняты с двух заявителей по решению руководителей установивших их организаций.

По итогам рассмотрения шести обращений решения об установлении временных ограничений признаны обоснованными.

В двух случаях принято решение о переносе рассмотрения обращений заявителей на одно из последующих заседаний Комиссии.

Очередное заседание Комиссии намечено на 24 ноября с.г.