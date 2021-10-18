О заседании Московского формата консультаций по Афганистану

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ CМИ

20 октября в Москве состоялось третье заседание Московского формата по Афганистану с участием представителей России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также высокопоставленной делегации Движения талибов, представляющей Афганистан. К участникам мероприятия обратился Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров. Состоялась его отдельная встреча с представителями руководства Движения талибов.

В ходе заседания обсуждены перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане. Подчеркнута важность формирования инклюзивного афганского правительства, отражающего интересы всех этнополитических сил страны, как ключевого шага на пути продвижения межафганского национального примирения.

Выражена обеспокоенность проявлением активности международных террористических организаций в Афганистане, в первую очередь ИГИЛ. Сторонами подтвержден настрой продолжить оказание содействия обеспечению мира и безопасности в Афганистане и регионе.

С учетом непростой социально-экономической и гуманитарной обстановки в Афганистане отмечена готовность координировать усилия по содействию постконфликтному восстановлению страны.

По итогам заседания принято совместное заявление с призывом к проведению под эгидой ООН представительной международной донорской конференции по Афганистану.