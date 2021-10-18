Совместное заявление участников Московского формата консультаций по Афганистану, Москва, 20 октября 2021 года

20 октября 2021 г. состоялось третье заседание Московского формата консультаций по Афганистану с участием спецпредставителей или старших должностных лиц России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также высокопоставленной делегации временного правительства Афганистана.

Стороны выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и подтвердили приверженность становлению Афганистана в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности, соблюдающего базовые нормы в сфере прав человека.

Было констатировано, что дальнейшее практическое взаимодействие с Афганистаном необходимо выстраивать с учетом новой реальности – прихода к власти в этой стране Движения талибов, независимо от официального признания международным сообществом нового афганского правительства.

Страны-участницы призывают действующее руководство Афганистана принять дополнительные меры по улучшению системы госуправления и формированию подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны. Это станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане.

Страны-участницы призывают действующее руководство Афганистана проводить умеренную и благоразумную внутреннюю и внешнюю политику, осуществлять дружественную политику по отношению к соседям Афганистана, добиваться таких общих целей, как прочный мир, безопасность, надежность, долгосрочное процветание, и уважать права этнических групп, женщин и детей.

Выражая обеспокоенность проявлением активности запрещенных террористических организаций в Афганистане, стороны подтвердили готовность продолжить оказание содействия обеспечению безопасности в Афганистане в целях содействия региональной стабильности.

Страны-участницы с удовлетворением приняли к сведению подтверждение временным правительством Афганистана ранее взятых на себя обязательств по недопущению использования территории Афганистана против интересов безопасности стран-соседей, других государств региона и всего мира.

Выражая глубокую озабоченность в связи с ухудшающейся социально-экономической и гуманитарной ситуацией в Афганистане, стороны выразили уверенность в необходимости мобилизации консолидированных усилий международного сообщества, направленных на оказание афганскому народу неотложной гуманитарной и экономической помощи в постконфликтном восстановлении страны.