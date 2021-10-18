О президентских выборах в Республике Кабо-Верде

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 октября в Республике Кабо-Верде состоялись президентские выборы. Явка составила 48%. Согласно предварительным результатам, победу одержал кандидат от «Африканской партии независимости Кабо-Верде» Ж.М.Невеш, набравший 51,7% голосов. Представитель правящей партии «Движение за демократию» К.Вейга получил поддержку 41% избирателей и признал свое поражение.

По мнению международных наблюдателей, в том числе от Афросоюза и Экономического сообщества западноафриканских государств, выборы прошли без серьезных нарушений, были отмечены высоким уровнем организации волеизъявления граждан.

В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, ставших важным этапом в продвижении кабовердианского общества по пути стабильного и демократического развития. Настроены на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между Россией и Кабо-Верде в различных областях в интересах народов обоих государств.