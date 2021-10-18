О консультациях заместителя Министра иностранных дел России А.А.Панкина с Генсекретарем ЧЭС Л.Комэнеску

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.А.Панкин провел в Стамбуле консультации с Генеральным секретарем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) Л.Комэнеску (Румыния).

Состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня Организации. Особое внимание было уделено подготовке российского председательства в ЧЭС во второй половине 2022 г. и идее проведения в июне 2022 г. саммита глав государств и правительств по случаю тридцатилетнего юбилея Организации.

Российская сторона подтвердила намерение содействовать устойчивому развитию региона путем наращивания эффективного сотрудничества на деполитизированной основе в таких востребованных сферах, как цифровая экономика, энергобезопасность, транспорт, торговля и экология, развитие культурных обменов и туризма. Наша страна также продолжит использовать в этих целях Механизм развития проектного сотрудничества и возможности российского внебюджетного взноса в ЧЭС.

ЧЭС – региональная межправительственная организация, объединяющая 13 стран Большого Черноморского региона (кроме России, также Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Хорватия) в целях укрепления взаимовыгодных добрососедских отношений по всему спектру социально-экономической повестки, создания условий для реализации практических задач в области устойчивого развития.