Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану, Москва, 20 октября 2021 года

Уважаемые коллеги,

Уважаемые гости,

Рад приветствовать вас в Москве на очередном заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

Придаем большое значение работе этого механизма, рассматриваем его в качестве одного из наиболее востребованных с точки зрения выработки общерегионального консенсуса и единого понимания дальнейших путей развития ситуации в Афганистане и вокруг него.

Главное и неоспоримое преимущество Московского формата в том, что он объединяет Афганистан со всеми без исключения соседними странами, другими влиятельными государствами региона. Выражаем сожаление по поводу неучастия на этот раз в мероприятии американских коллег. Обратили внимание, что американцы уже во второй раз подряд уклоняются от встречи в рамках расширенной «тройки» (Россия-США-Китай-Пакистан). Надеюсь, это не сопряжённо с какими-то принципиальными проблемами. Одна из причин – состоявшаяся буквально на днях смена специального представителя США по Афганистану. Надеюсь, что готовность активно работать на афганском направлении у США сохраняется, и новый специальный представитель присоединится к дальнейшим шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания Московского формата в контексте выполнений тех договорённостей, которые вы сегодня достигнете.

Напомню, что Московский формат зародился еще в 2017 г. Именно на его площадке в ноябре 2018 г. впервые за одним столом переговоров встретились делегации Движения талибов и республиканского «лагеря» в присутствии представителей десяти стран.

Теперь, после кардинального изменения ситуации на земле, уже бессмысленно искать виноватых в том, что так и не удалось достичь осязаемого результата в деле национального примирения. Отмечу, что ожидания, возлагавшиеся на республиканский «лагерь», на прошлое правительство во главе с бывшим афганским президентом А.Гани, не оправдались.

Сейчас у власти – новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на Движение талибов. Отмечаем предпринимаемые ими усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживанию деятельности государственного аппарата.

Задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна. Залог ее успешного решения видим в формировании инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех не только этнических, но и политических сил страны. Проявленная таким образом «прозорливость» послужила бы хорошим уроком тем, кто ради удовлетворения личных амбиций пожертвовал национальными интересами, буквально бросив свой народ на произвол судьбы. Это также предопределило бы вектор поступательного развития Афганистана с опорой на максимально широкие слои населения. Поддержка народных масс, разумеется, связана и с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан. Только что подробно об этом говорили с делегацией Движения талибов перед открытием нашей встречи.

Установившийся после 15 августа с.г. новый баланс сил в Афганистане, с одной стороны, не имеет альтернативы на обозримую перспективу. С другой – отсутствие официального признания на международной арене, проблемы в социально-экономической и финансовой сферах, гуманитарные вызовы, с которыми столкнулись новые власти в Кабуле, свидетельствуют о том, что сложившееся в стране положение дел пока нельзя назвать стабильным.

Этим в свою очередь стремятся воспользоваться многочисленные террористические группировки, в первую очередь «Исламское государство» и «Аль-Каида», которые вновь пытаются «поднимать голову», совершают дерзкие кровавые вылазки в разных частях страны. К сожалению, не теряет остроты проблема наркопроизводства в Афганистане. Сегодня существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе маскирующихся под миграционные потоки, на территорию стран-соседей. В этом контексте по понятным причинам нас особо беспокоит центральноазиатское направление.

Противодействие вышеназванным угрозам безопасности Афганистана и окружающего его региона, равно как и угрозам, которые проецируются на другие регионы мира, требует своевременного, адекватного ответа как внутри страны, так и со стороны внешних партнеров. Призываем Движение талибов (и об этом тоже говорили с делегацией) строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего против непосредственных соседей Афганистана – стран Центральной Азии, наших друзей и союзников. Планируем задействовать имеющиеся у нас возможности, в том числе по линии ООН, ШОС, ОДКБ, других многосторонних структур. Состоявшиеся в Душанбе в прошлом месяце саммиты стран-членов ОДКБ и ШОС, а также специальное совместное заседание этих объединений на высшем уровне, посвященное ситуации в Афганистане, продемонстрировали созвучность подходов членов обеих организаций к решению существующих проблем. Важно, что и в ШОС и в ОДКБ есть специальный механизм, который был создан много лет назад, посвящённый взаимодействию с Афганистаном и поискам путей содействия и стабилизации в этой стране.

Удовлетворены уровнем практического взаимодействия с афганскими властями, позволяющим на текущем этапе эффективно решать первостепенные задачи обеспечения безопасности проживающих в Афганистане российских граждан, беспрепятственного функционирования нашего посольства в Кабуле, как собственно и посольств других государств. Признательны афганской стороне за помощь в работе отечественных журналистов, что позволяет им объективно освещать внутриполитические события, а также за содействие возвращению на Родину россиян, оказавшихся в Афганистане в период смены власти.

Важным шагом считаем решение о продолжении афганскими студентами, принятыми на учебу в российские вузы, своего образования в очной форме. В ближайшее время планируем организовать их отправку в Россию. Будем и далее выстраивать деловые отношения с Кабулом в целях решения насущных и неотложных вопросов двусторонней повестки дня.

Развитие национального образования, здравоохранения, других социально значимых сфер – особенно в условиях резко ограниченных финансовых возможностей – безусловно требует от формирующихся новых органов власти энергичных усилий и, порой, нестандартных решений. Сообщения об ухудшении условий жизни простых афганцев вызывают большую тревогу. Эксперты не исключают обострения гуманитарной обстановки, связанной с невозможностью значительной части афганского населения обеспечить себе полноценное пропитание. Рассчитываем, что представители афганской делегации сегодня поделятся информацией, что называется, «из первых рук», о текущем положении в гуманитарной сфере.

Убеждены, что настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества на оказание Кабулу действенной финансово-экономической и гуманитарной помощи, в том числе в целях недопущения гуманитарного кризиса и купирования миграционных потоков. Организованный 12 октября с.г. чрезвычайный саммит «Группы двадцати» по Афганистану продемонстрировал совпадение или близость позиций регионалов и ключевых внерегиональных игроков по этому вопросу. Ожидаем ответственного поведения по отношению к афганским гражданам от тех стран Запада, чье 20-летнее присутствие в стране привело к нынешней тяжелой ситуации в гуманитарной сфере и никоем образом не внесло вклад в укрепление промышленной и экономической базы Афганистана. Причем весьма актуальным становится оказание Западом не только гуманитарной помощи в ее традиционном виде, но и содействие обеспечению выплат заработной платы таким социально значимым категориям населения Афганистана, как учителя, врачи и т.д.

Убеждены, что центральную координирующую роль в консолидации международных усилий на афганском направлении должна играть Организация Объединенных Наций. Надеюсь, что обнародованный по итогам сегодняшнего заседания коллективный призыв стран-участниц Московского формата к руководству и всем членам ООН будет услышан, и в обозримой перспективе мы получим соответствующую позитивную реакцию.

В ближайшие дни планируем направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи.

Благодарю за внимание и желаю вам плодотворной работы.