О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова с делегацией Национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданов принял находящуюся в Москве делегацию Национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО в составе Спецпосланника Генсекретаря Фронта У.Б.Башира и Координатора по связям с Миссией ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) С.М.Омара.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно перспектив западносахарского урегулирования (ЗСУ), в том числе в свете подготовки к предстоящему принятию Советом Безопасности ООН резолюции об очередном продлении мандата МООНРЗС.

С.М.Омар изложил оценки Фронта ПОЛИСАРИО нынешнего положения дел в ЗСУ, сделав акцент на готовности своей организации к поиску переговорных развязок с Марокко на основе принципов международного права.

С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в пользу скорейшего нахождения приемлемого для международно признанных участников конфликта – Марокко и Фронта ПОЛИСАРИО – политического решения этой застарелой проблемы на базе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

При этом была отмечена контрпродуктивность шагов с целью предопределить окончательный статус Западной Сахары, подчеркнута необходимость продолжения скоординированных усилий мирового сообщества, направленных на достижение устойчивого справедливого урегулирования, отвечающего коренным интересам народов Магриба, включая задачу налаживания эффективного взаимодействия в борьбе с общими вызовами и угрозами. В этом контексте высказана поддержка деятельности недавно назначенного Личного посланника Генерального секретаря ООН по Западной Сахаре С.де Мистуры.