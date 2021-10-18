О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 октября в Москве состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом, который посетит нашу страну с рабочим визитом.

Планируется подписание Стратегического рамочного плана сотрудничества между Россией и Кипром на 2021-2023 гг. и межправительственного Соглашения о сотрудничестве в проведении гуманитарных операций при возникновении кризисных ситуаций.

В повестке дня встречи – обсуждение путей дальнейшего углубления политического диалога, реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе в ходе телефонного разговора Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Кипр Н.Анастасиадиса 30 июля 2020 г. Состоится обмен мнениями по перспективам двустороннего экономического сотрудничества и совместных усилий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Будет дана оценка восстановления деловых и туристических контактов после возобновления регулярного авиасообщения между странами 28 июня с.г.

Министры продолжат диалог по актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на кипрском урегулировании, ситуации в Восточном Средиземноморье, регионе Ближнего Востока и Северной Африки и в Афганистане. Особое внимание будет уделено традиционно конструктивному взаимодействию на многосторонних площадках, в том числе в ООН, ОБСЕ, Совете Европы.

Москва и Никосия со схожих позиций выступают по многим вопросам глобальной повестки дня. Продвигают политико-дипломатические средства разрешения конфликтов, необходимость соблюдения норм международного права. Обе страны высказываются за укрепление центральной роли ООН в международных делах как универсального института поддержания мира и безопасности, выработку мировым сообществом коллективных ответов на угрозы современности.

В 2020 г. отмечалось 60-летие установления дипломатических отношений между СССР/Российской Федерацией и Республикой Кипр. Наша страна выступала в поддержку усилий кипрского народа в отстаивании своей самостоятельности в конце 1950-х гг., одной из первых признала независимость нового государства в августе 1960 г. и открыла свою дипломатическую миссию на острове.

Российско-кипрский политический диалог характеризуется высокой интенсивностью, несмотря на фактор COVID-19. 24 марта с.г. в Афинах «на полях» мероприятий по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной борьбы состоялась встреча Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина с Президентом Республики Кипр Н.Анастасиадисом. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Н.Анастасиадисом 24 сентября с.г. в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Регулярно проходят очные встречи глав внешнеполитических ведомств. Предыдущие переговоры прошли 8 сентября 2020 г. в Никосии. В 2021 г. состоялись пять телефонных разговоров министров (12 января, 15 марта, 28 апреля, 29 июня, 20 июля).

Востребована активизация выполнения Плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2020-2022 гг. по мере улучшения эпидемиологической обстановки. 25 января с.г. в Москве прошли ежегодные политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.

В январе–июле 2021 г. российско-кипрский товарооборот сократился относительно аналогичного периода прошлого года на 23,1% и составил 180,8 млн долл. США: экспорт уменьшился на 36,1% до 144,6 млн долл. США, импорт увеличился более чем в четыре раза до 36,2 млн долл. США. После спада на 94% в 2020 г. (до 46,5 тыс. чел) в первом полугодии с.г. наметилось восстановление взаимных туристических потоков. По состоянию на конец июня с.г. остров посетили 165 тыс. россиян (показатель аналогичного периода в 2019 г. – 343 тыс. чел., в целом за 2019 г. – 860 тыс.).

Развивается инвестиционное сотрудничество. По итогам 2020 г. Кипр сохраняет первое место по объему прямых накопленных инвестиций в России (142,8 млрд долл. США). Объем прямых накопленных российских инвестиций в кипрскую экономику в 2020 г. составил 189,9 млрд долл. США.

В целях преодоления экономических последствий пандемии будут обсуждены текущие вопросы Российско-Кипрской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание XII сессии которой запланировано на Кипре весной 2022 г. (XI сессия прошла в Москве 28 февраля 2019 г.). Планируется провести созданную в рамках Межправительственной комиссии рабочую группу по экономическим вопросам, возобновить деятельность Делового совета.

Будет проанализировано состояние договорно-правовой базы двусторонних отношений с целью интенсифицировать подготовку находящихся на стадии согласования документов для их подписания во время будущих контактов.

С учетом многочисленной общины российских соотечественников на Кипре в ходе переговоров будет продолжен обмен мнениями по консульским вопросам и проблематике международной правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Россия последовательно выступает за всеобъемлющее, жизнеспособное и справедливое решение кипрской проблемы в известных международно-правовых рамках, установленных резолюциями Совета Безопасности ООН и предусматривающих создание на Кипре двузональной двухобщинной федерации с едиными международной правосубъектностью, суверенитетом и гражданством. Не поддерживаем идею односторонней корректировки существующей основы переговоров, пересмотра модели урегулирования.

Исходим из того, что обсуждение внутрикипрских аспектов урегулирования является исключительной прерогативой кипрских сторон.

Убеждены в том, что остаются востребованными подключение постоянных членов Совета Безопасности ООН к обсуждению внешних аспектов урегулирования и замена нынешней системы гарантий безопасности острова ооновскими. Важное значение для долгосрочной стабильности на острове имеет вывод иностранных военных формирований.

Наша страна поддерживает предпринимаемые Генеральным секретарем ООН в рамках миссии «добрых услуг» усилия по возобновлению межобщинного диалога. Считаем необходимым способствовать созданию благоприятных внешних условий для достижения прогресса в кипрском вопросе.

Выступили за продление мандата Вооруженных сил ООН на Кипре до 31 января 2022 г., которое утверждено резолюцией СБ ООН 2587 (принята 29 июля 2021 г.). Полагаем, что в условиях нерешенности кипрской проблемы преждевременно говорить об изменении полномочий или формата ооновской миссии.

Визит Министра иностранных дел Республики Кипр послужит дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества между нашими странами.