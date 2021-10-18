О теракте в столице Сирии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Утром 20 октября в центре Дамаска в непосредственной близости от известной гостиницы «Дама Роуз» был подорван автобус, перевозивший сирийских военнослужащих. Жертвами подлой атаки стали 14 человек, еще несколько – получили ранения.

Решительно осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Рассматриваем это кровавое преступление как наглый вызов, имеющий целью поставить под сомнение способность властей САР обеспечить безопасность столицы, спровоцировать новый виток насилия и воспрепятствовать усилиям по политическому урегулированию в Сирии. Полагаем неслучайным, что акция была проведена в тот момент, когда в Женеве возобновились заседания межсирийского Конституционного комитета.

Вновь отмечаем важность объединения международных усилий в борьбе с глобальной террористической угрозой на существующей международно-правовой основе, в том числе налаживания взаимодействия в этой области с Правительством САР.