О консультациях спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Государства Кувейт М.Аз-Зафири

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 октября в МИД России состоялись консультации специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Государства Кувейт Маджди Аз-Зафири.

В ходе углубленного обмена мнениями по комплексу вопросов, представляющих взаимный интерес, особое внимание было уделено обсуждению путей политического разрешения сохраняющихся на Ближнем Востоке и Севере Африки конфликтов и кризисов. Предметно рассмотрена ситуация в Сирии, Ираке, Йемене и палестино-израильском урегулировании. Отмечена важность создания в зоне Персидского залива надежной системы коллективной безопасности и устойчивого развития, базирующейся на принципах взаимного уважения и добрососедства.

При обсуждении задач дальнейшего развития российско-кувейтских традиционно дружественных отношений была подтверждена общая нацеленность на укрепление взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на основе ранее достигнутых между двумя странами договоренностей на высшем уровне.