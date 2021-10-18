К российско-испанским консультациям по ближневосточному урегулированию (БВУ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 октября спецпредставитель Министра иностранных дел России по БВУ В.К.Сафронков провел консультации в формате видеоконференции с директором Департамента стран Магриба, Средиземноморья и Ближнего Востока МИД Испании А.Уселайем.

Углубленный обмен мнениями по развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подтвердил совпадение подходов Москвы и Мадрида к проблематике ближневосточного урегулирования. Была отмечена безальтернативность международно признанной правовой базы БВУ, включая принцип «двух государств» – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. Акцентирована ведущая роль ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС в качестве уникального механизма сопровождения диалога между палестинцами и израильтянами, одобренного резолюциями Совета Безопасности ООН. При этом подчеркнута необходимость безотлагательного решения задачи скорейшего восстановления межпалестинского единства, что отвечает интересам населения Западного берега р. Иордан и сектора Газа.

Отдельное внимание было уделено предстоящей 30-летней годовщине Мадридской конференции по Ближнему Востоку (30 октября – 4 ноября 1991 г.), заложившей фундаментальные основы коллективного взаимодействия по комплексу вопросов регионального урегулирования, которые высоко востребованы и в нынешних политических реалиях.