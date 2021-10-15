О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова с советником президента Общины Святого Эгидия М.Джиро

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданов принял делегацию итальянской Общины Святого Эгидия – крупной неправительственной католической НПО во главе с советником президента Общины Марио Джиро.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по положению дел на Африканском континенте и ряду конкретных страновых сюжетов, в частности по ситуации в Мали, ЦАР, Мозамбике, Южном Судане, Ливии, регионах Сахель и Африканский Рог.

Учитывая особое внимание, которое Община уделяет вопросам сохранения этнического и конфессионального разнообразия в мире, было подробно обсуждено положение христианского населения в Африке и на Ближнем Востоке. При этом была высказана консолидированная поддержка усилиям по недопущению оттока христиан из зон их исторического ареала.

Были также рассмотрены вопросы, связанные с миротворческой посреднической деятельностью Общины Святого Эгидия, направленной на урегулирование региональных конфликтов, а также перспективы скоординированных действий по укреплению межконфессионального диалога как неотъемлемой составляющей безопасного мира.