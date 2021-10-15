Об итогах российско-индонезийской межведомственной рабочей встречи по международной информационной безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 октября в Москве состоялась российско-индонезийская межведомственная рабочая встреча по международной информационной безопасности (МИБ).

Российскую делегацию возглавил специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, и.о. директора Департамента международной информационной безопасности МИД России А.В.Крутских. Индонезийскую – директор Департамента по вопросам стратегии кибербезопасности Национального агентства по кибербезопасности и криптографии (НАКК) Сулистьё.

В состав российской делегации вошли представители аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, МВД России, МИД России, Минобороны России, Минюста России, ФСБ России, ФСТЭК России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Партнеры были представлены экспертами НАКК и Посольства Индонезии в Москве.

Повестка дня мероприятия включала широкий спектр вопросов сотрудничества России и Индонезии по тематике обеспечения МИБ, в том числе стратегические подходы и законодательно-нормативное регулирование двух стран в данной области. По итогам обстоятельного обмена мнениями условились продолжить углубленный двусторонний диалог и взаимодействие на профильных международных и региональных площадках.