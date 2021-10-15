Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с задержанием на Украине гражданина России А.В.Косяка

13 октября на линии соприкосновения в Донбассе украинскими военнослужащими был задержан представитель Луганска в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) А.В.Косяк. Задержание произошло, невзирая на гарантии безопасности, предоставленные Киевом членам СЦКК.

Позднее украинская сторона сообщила в СМИ о наличии у А.В.Косяка гражданства России. Несмотря на это, никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало, хотя российско-украинская Консульская конвенция предписывает делать это незамедлительно, не позднее, чем через три дня после задержания.

Посольство России в Киеве и Генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию, информировать о местонахождении задержанного и обеспечить к нему консульский доступ, который в соответствии с Консульской конвенцией должен быть предоставлен не позднее, чем через четыре дня после задержания. Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции.

19 октября для рассмотрения инцидента на линии соприкосновения Луганск инициировал созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности Контактной группы. К сожалению, его проведение было сорвано украинской стороной, которая в последний момент отказалась участвовать в заседании без объяснения причин.

Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией. На этом фоне заявления киевских представителей о приверженности мирному процессу и призывы к выполнению международных обязательств другими странами звучат лживо и лицемерно. Тот, кто не выполняет своих обязательств, утрачивает моральное право требовать их исполнения от других.

Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А.В.Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников. Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина.

Ожидаем также принципиальной оценки произошедшего инцидента со стороны ОБСЕ. Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход, внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе и добросовестно отражать ее в своих докладах, способствуя тем самым процессу урегулирования.