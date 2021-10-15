Ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», Сочи, 19 октября 2021 года

Вопрос: Накануне Москва объявила об ответных мерах на агрессивные шаги Североатлантического альянса. Исходит ли Россия из того, что именно в НАТО должны сделать первый шаг для улучшения отношений с Москвой?

С.В.Лавров: Да, мы исходим из этого. Мы никогда не начинали ухудшения наших отношений ни с НАТО, ни с Европейским союзом, ни с любой другой страной Запада или какого-либо иного региона мира. Всем эта история хорошо известна. Когда М.Н.Саакашвили в августе 2008 г. отдал преступный приказ бомбить город Цхинвал и позиции миротворцев (в т.ч. российских), Россия настаивала на созыве Совета Россия-НАТО для рассмотрения этой ситуации. Тогдашний Госсекретарь США К.Райс категорически отказалась, хотя при создании Совета Россия-НАТО в Основополагающем акте подчеркивалось, что он должен действовать в любую «погоду», особенно когда происходят кризисные ситуации. Это один пример, который положил начало нынешнему положению дел между нами и НАТО.

Вопрос: Президент Турции Р.Т.Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН не имеет права решать судьбы всего мира, назвав «пятерку» стран, победивших во Второй мировой войне, «горсткой победителей». Добавил, что у него есть некая «дорожная карта», чтобы «загнать в угол» членов СБ ООН. Что Вы об этом думаете? Это возможно?

С.В.Лавров: Красноречие Президента Р.Т.Эрдогана хорошо известно. Он свободно высказывается на разные темы. Я согласен, что «пятерка» постоянных членов СБ ООН не имеет права диктовать судьбы миры. Она и не претендует на это, а лишь на полномочия, записанные в Уставе ООН. Он отражает коллективную волю всех членов мирового сообщества. «Пятерка» несет особую ответственность за положение дел в мире, прежде всего, за избежание глобального конфликта. Более 75 лет удается это делать. Надеюсь, такая ситуация сохранится.

Есть необходимость адаптировать ООН и Совет Безопасности к новым реалиям. В мире уже не 50 стран, как было при создании Организации, и не 70, как было при расширении СБ ООН с 12 до 15 членов. Гораздо больше – 193 члена всемирной Организации. Развивающиеся страны абсолютно справедливо настаивают, чтобы их представленность в главном органе ООН была увеличена. Если сейчас посмотреть на состав Совета Безопасности, то из 15 членов у Запада, как минимум, 6. Когда Япония избирается в Совбез от Азии, то это седьмой голос в копилку западной политики, которая продвигается через СБ ООН. Западу больше не надо добавлять мест в этом органе, а развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки надо обязательно добавить.

Вопрос: В НАТО заявили, что сожалеют о решении России приостановить работу миссий альянса в Москве, но при этом они начали первыми. Зачем, по-вашему, альянс идёт на очередное ухудшение отношений? Продолжит ли работу Совет Россия-НАТО?

Вчера Президент Украины В.А.Зеленский в очередной раз заявил, что готов к встрече с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в любом формате. Но при этом пресс-секретарь российского Президента говорил, что такая встреча вряд ли возможна. В каком случае украинской стороне удастся «выпросить» встречу с российским Президентом? И правда ли, что В.Нуланд (как сообщили в Киеве) приехала в Москву в т.ч. договариваться о присоединении США к «нормандскому формату»?

С.В.Лавров: Насчёт НАТО. Уже говорил, с чего всё началось и как сами натовцы «похоронили» главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия-НАТО, – необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях. Это продолжилось, когда американцы спровоцировали и поддержали госпереворот на Украине в феврале 2014 г., а Евросоюз «проглотил» действия оппозиции, хотя накануне этого госпереворота Германия, Франция и Польша своими подписями гарантировали договорённость между тогдашним Президентом Украины В.Ф.Януковичем и оппозицией. На утро оппозиция растоптала все эти гарантии Евросоюза и сделала по-своему. И за это Евросоюз ввел санкции против Российской Федерации. Тут логику искать не приходится.

То же самое в отношении тех оценок, которые звучат из натовских столиц по поводу нашего вынужденного ответного шага на три со стороны НАТО. Трижды наше представительство «урезали». Самое главное, там просто не дают работать. Наши представители, чтобы попасть в штаб-квартиру НАТО, в отличие от всех других партнёров Североатлантического альянса, вынуждены заранее запрашивать разрешение на проход в это здание и следовать только тем коридорам, которые будут указаны. Каких-либо информационных обменов со штаб-квартирой Североатлантического альянса давно уже нет.

Самое главное то, что были обрезаны – официально было об этом сказано – все контакты между военными. Тогда о какой потере возможности для диалога ведём речь? Два года назад устами Начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации В.В.Герасимова предлагали договориться об отводе учений от линии соприкосновения между Россией и НАТО на определённое расстояние, о минимальных дистанциях, которые не должны нарушаться боевыми самолетами и кораблями. И многое другое там было предложено. Просто стена молчания. При этом Министр иностранных дел Германии заявляет, что Россия своим шагом показывает, что она не готова к переговорам. Я только что вам сказал, как мы были готовы к переговорам и как НАТО нас просто игнорирует уже не один год. В таких высказываниях, оценках западных представителей звучит и понимание проигрышности своей позиции, и желание свалить на кого-то вину, и недостаток дипломатической культуры.

Что касается высказываний Президента Украины В.А.Зеленского. Много было комментариев насчёт этих встреч: говорил руководитель его офиса, и советник какой-то (не помню фамилию), и сам президент В.А.Зеленский недавно высказался. А за несколько дней до этого кто-то из его офиса сказал, что В.В.Путин вроде бы готов, но его окружение не советует ему встречаться с В.А.Зеленским «один на один», потому что результат такой встречи тет-а-тет может быть неожиданным. Даже не буду это комментировать этот поток сознания. Если реагировать на все публичные заявления, которые из Киева звучат и по поводу возможных контактов на том или ином уровне, и по поводу вообще всего, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, то не хватит выдумки, чтобы всё это каким-то образом охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно.

Когда Дж.Керри был государственным секретарём, он приезжал с очередным визитом в Москву. Мы были на приёме у Президента России, и В.В.Путин сказал, что мы видим, что американцы влияют на Украину, у них там есть свой специальный представитель, П.А.Порошенко к нему прислушивается. Может быть поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к «нормандскому формату»? Это было при мне. Дж.Керри сказал, что если бы их пригласили, может быть, они бы подумали. Потом мы спросили у немцев и французов. Они сказали категорически: нет, мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны Минские договорённости и только так. Необязательно быть участником «четвёрки», необязательно превращать «четвёрку» в «пятёрку» или в «семёрку» для того, чтобы каким-то образом помочь урегулированию. У американцев доминирующее влияние на В.А.Зеленского и на его команду. Диалог у нас возобновился. В.Нуланд встречалась с Д.Н.Козаком, который у нас курирует в Администрации украинскую тематику и вопросы ближнего зарубежья и стран СНГ. Они договорились продолжать контакт. Если американцы захотят и если они действительно готовы поддержать выполнение Минских договорённостей, то дело можно решить очень быстро.

Вопрос: К сожалению, журналист «КП» в Белоруссии Г.Можейко до сих пор сидит в тюрьме. «КП» в Белоруссии запрещена. Может быть, можно что-то сделать?

С.В.Лавров: Я уже это комментировал. Мы этот вопрос ставим перед нашими белорусскими коллегами. Продолжаем им заниматься.

Вопрос: Готова ли Россия стать первой страной, признающей талибов в качестве официальных властей Афганистана, и каковы условия для этого?

США не будут принимать участие во встрече в московском формате по Афганистану. Повлияет ли это на значимость проводимой встречи?

С.В.Лавров: Россия уже изложила свою позицию насчёт талибов. Находимся, как и большинство других влиятельных в этом регионе стран, в контакте, побуждаем их выполнять те заявления, которые они сделали, когда пришли к власти, в том числе обеспечить инклюзивность правительства не только по этническому принципу, но и по политическим убеждениям, чтобы весь спектр политических убеждений общества был отражён в составе правительства. Официальное признание пока не обсуждается, об этом публично было сказано.

Новый представитель США по Афганистану Т.Уэст звонил вчера нашему представителю З.Н.Кабулову, выразил сожаление, что так всё произошло. Он буквально накануне Московского формата был назначен и сказал, что обязательно хочет вступить в контакт и приехать в Российскую Федерацию. Мы будем рады его видеть.