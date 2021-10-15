О четвертом заседании российско-французской межведомственной Рабочей группы по борьбе с новыми вызовами и угрозами

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 октября в Москве под сопредседательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова и директора Департамента по стратегическим вопросам, безопасности и разоружению Министерства Европы и иностранных дел Франции Ф.Берту состоялось четвертое заседание российско-французской Рабочей группы по борьбе с новыми вызовами и угрозами.

В ходе встречи был проведен заинтересованный обмен оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз. Стороны обсудили широкий спектр тем антитеррористической и антикриминальной повестки дня с акцентом на укрепление взаимодействия по линии компетентных российских и французских министерств и ведомств, а также перспективы профильного двустороннего сотрудничества на многосторонних «площадках». Особое внимание было уделено проблематике борьбы с терроризмом, в частности, вопросам противодействия иностранным террористам-боевикам, экстремизму и радикализации, финансированию терроризма, а также обеспечению транспортной безопасности.