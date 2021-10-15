О слушаниях в межгосударственном арбитраже по спору между Россией и Украиной о задержании украинских военных кораблей 25 ноября 2018 года

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11-15 октября в Гааге арбитражный трибунал, сформированный по инициативе Украины в 2019 г. на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. для рассмотрения ее иска к России в связи с событиями в Керченском проливе 24-25 ноября 2018 г., заслушал позиции сторон по вопросу юрисдикции.

Заседания прошли в закрытом режиме. Исключение было сделано только для вступительных заявлений глав делегаций, которые транслировались онлайн.

Основное возражение Российской Федерации заключалось в том, что при ратификации Конвенции 1982 г. и Россия, и Украина сделали оговорку, согласно которой применение конвенционных процедур разрешения споров с их участием исключается в ситуациях, когда такие споры связаны с военной деятельностью. С опорой на факты и судебные прецеденты доказывали, что «керченский инцидент» является классическим примером такой деятельности.

Были подробно аргументированы и другие наши возражения, в частности, касающиеся иммунитета иностранных военных кораблей в территориальном море прибрежного государства и необходимости исчерпания истцом предварительных способов урегулирования спора до передачи его на рассмотрение арбитража.

В заключение Россия обратились с требованием признать отсутствие у трибунала юрисдикции по всем претензиям Украины.

Решение арбитража по вопросу юрисдикции ожидается в начале 2022 г.