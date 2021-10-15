Интервью Посла Российской Федерации в Боснии и Герцеговине И.А.Калабухова газете «Известия», 18 октября 2021 года

Вопрос: Россия неоднократно выступала за упразднение поста Высокого представителя (ВП) в Боснии и Герцеговине. Однако члены СБ ООН в июле не поддержали инициативу Российской Федерации и Китая прекратить мандат ВП в 2022 году. Продолжит ли Россия выступать за его прекращение?

Ответ: Отношение России к аппарату Высокого представителя в Боснии и Герцеговине хорошо известно. Его время прошло. Отсутствие согласия со стороны Совета Безопасности ООН на самовольное решение наших западных партнеров о назначении «нового Высокого представителя» означает, что номинант, гражданин ФРГ К.Шмидт, не был утвержден на этот пост. Поэтому, с нашей точки зрения, его деятельность нелегитимна.

Вопрос: Отказ властей Республики Сербской (РС) от участия в работе общегосударственных политических институтов был вызван решением бывшего Высокого представителя В.Инцко ввести закон о запрете отрицания «геноцида» в Сребренице. Это вызвало возмущение среди живущих в БиГ сербов, об этом, в частности, заявил и член президиума страны от сербского народа М.Додик. Как можно разрешить текущий кризис в Боснии и Герцеговине?

Ответ: Полагаем, что значительная часть ответственности за обострение политической ситуации в БиГ лежит на бывшем высоком представителе В.Инцко. Какими бы высокоморальными причинами он ни обосновывал свой опрометчивый шаг, все-таки как опытный политик он должен был предвидеть его последствия, аукнувшиеся не только в Боснии и Герцеговине, но и во всем регионе. Наши оценки этого решения известны.

Можно ли нивелировать вызванный им крайне негативный резонанс? С моей точки зрения, это крайне непросто в силу прежде всего коренных расхождений взглядов боснийских сторон на суть затронутой решением В.Инцко проблемы и различий в правовой интерпретации сложившейся ситуации.

Вопрос: М.Додик также заявил, что РС восстановит собственную армию. Как это решение повлияет на дальнейшую реализацию Дейтонских соглашений 1995 года? Как Россия, будучи страной – гарантом этих договоренностей, смотрит на инициативу властей РС?

Ответ: Общие вооруженные силы Дейтонским соглашением не предусмотрены. Они были созданы в 2008 году на основании согласия составляющих Боснию и Герцеговину территориально-административных образований – Федерации БиГ и Республики Сербской – передать соответствующие полномочия на общегосударственный уровень. Другой вопрос, что со стороны РС, как утверждают ее представители, согласие было вынужденным из-за массированного давления, скажем так, внешних факторов.

Оппоненты же такой постановки вопроса полагают, что единые ВС утверждены решениями Парламентской ассамблеи БиГ и никакое одностороннее решение не может на это повлиять.

На наш взгляд, эту, да и другие проблемы, имеющие место в БиГ, можно было бы обсудить в ходе внутрибоснийского диалога. Но он пока, к сожалению, не завязывается.

Вопрос: Босния и Герцеговина наряду с Сербией остаются последними в Балканском регионе странами, не вступившими в НАТО. Присоединение БиГ к альянсу находится на обсуждении с 2010 года, этот вопрос вновь поднимается в последнее время на фоне вхождения в альянс Северной Македонии. Как Россия смотрит на дальнейшее расширение НАТО на Балканах? Как присоединение к альянсу БиГ может повлиять на архитектуру безопасности в регионе?

Ответ: Определение внешнеполитических приоритетов – суверенное право Боснии и Герцеговины. Насколько мы понимаем, в БиГ консенсуса по поводу членства в НАТО нет.

В этом контексте хотел бы отметить, что в некоторых балканских государствах членство в Североатлантическом альянсе рассматривается как определенная гарантия внутриполитической стабильности. На наш взгляд, такая стабильность, причем не только для отдельных стран, но и для Европы в целом, может быть обеспечена исключительно путем создания системы общеевропейской безопасности, а не расширения НАТО, остающегося инструментом «холодной войны».

Вопрос: Россия – один из крупнейших поставщиков природного газа в балканские страны. Как мы сотрудничаем с БиГ по этому направлению?

Ответ: Российский газ поставляется в БиГ на основе договоренностей между ООО «Газпром экспорт» и боснийско-герцеговинскими контрагентами. С 1 января 2021 года Республика Сербская закупает российский газ, поступающий по газотранспортной системе Сербии через «Турецкий поток». По аналогичному маршруту газ поставляется и в Федерацию БиГ.

Остается до конца неурегулированным вопрос о задолженности Боснии и Герцеговины перед Россией за поставленный в период 1992-1995 гг. газ, которая составляет порядка 100 млн долл. Этот долг постепенно выплачивается по существующей договоренности между сторонами.

Вопрос: В настоящее время обсуждается идея совместного запуска в Зворнике (РС) завода по сжижению газа. Какие еще проекты российские компании реализуют сейчас в БиГ?

Ответ: Открытие такого завода лишь одна из инициатив, прорабатываемых в контексте расширения газификации РС наряду со строительством газовой электростанции в Зворнике. Эти проекты подробно обсуждались в ходе поездки председателя правительства Республики Сербской Р.Вишковича в Санкт-Петербург в сентябре с.г.

Взаимный интерес экономических операторов России и БиГ наблюдается во многих отраслях – в торговле, медицине, в области инвестиционного сотрудничества. Эти и другие темы будут рассмотрены в ходе запланированной на 29 октября встречи сопредседателей Межправительственной российско-боснийско-герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. В БиГ успешно работают АО «Зарубежнефть», ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк», входящие в ряд ведущих компаний, в том числе и по налоговым отчислениям.

Вопрос: Как развивается сотрудничество с БиГ в плане преодоления последствий пандемии коронавируса?

Ответ: Конструктивно взаимодействуем с боснийско-герцеговинской стороной по тематике противодействия распространению коронавирусной инфекции с самого начала пандемии. В апреле 2020 года Россия направила в РС бригаду военных медиков, осуществивших дезинфекцию ряда учреждений здравоохранения.

Хотелось бы отметить деятельность АНО «Русская гуманитарная миссия» и ее регионального представительства на Балканах в плане предоставления нашим партнерам гуманитарной помощи в форме лекарственных препаратов.

Республика Сербская была в числе первых, кто обратился к России по вопросу закупок вакцины «Спутник V». В настоящий момент осуществляются поставки по действующему контракту. Насколько нам известно, правительство РС заинтересовано в продолжении такого взаимодействия. В целом, мы открыты к сотрудничеству по этой актуальной теме с потенциальными партнерами из Боснии и Герцеговины.

Вопрос: Между Россией и БиГ до сих пор нет прямого авиасообщения. Идут ли переговоры о запуске рейсов между Москвой и Сараево?

Ответ: Вопрос, как говорится, назрел. С одной стороны, правовой фундамент сотрудничества в этой сфере создан. Вместе с тем немаловажной, если не решающей, является финансово-экономическая составляющая. Надеемся, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации, более глубокого ознакомления людей с туристическим потенциалом наших двух стран, укрепления торгово-экономического взаимодействия, в том числе и по линии регионов, этот вопрос можно будет перевести в практическую плоскость.