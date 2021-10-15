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19.10.2110:04

О предстоящем заседании Московского формата консультаций по Афганистану

2109-19-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 октября в Москве состоится третье заседание Московского формата консультаций по Афганистану. В мероприятии планируется участие представителей из 10 стран региона, а также высокопоставленной делегации Движения талибов, представляющей Афганистан. С обращением к участникам заседания выступит Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

В ходе встречи запланировано обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Будут также затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

По итогам заседания планируется принятие совместного заявления.

 

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