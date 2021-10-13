Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с кончиной К.Пауэлла

Ушедший из жизни видный государственный деятель США, военный и политик, занимавший руководящие посты в администрациях Р.Рейгана, Дж.Буша-старшего, Б.Клинтона и Дж.Буша-младшего, Колин Пауэлл запомнится как патриот своей страны, защищавший ее интересы так, как он считал правильным.

Будучи Госсекретарем США в 2001-2005 гг., К.Пауэлл оказался вынужден выполнять сомнительные указания, которые привели, в частности, к войне в Ираке, о чем впоследствии искренне сожалел. Но в историю Америки он вошел, прежде всего, как талантливый профессионал, поднявшийся из низов до высоких военных и политических должностей. С его именем многие американцы связывали надежды на перемены к лучшему, видя в пройденном им непростом пути воплощение американской мечты.

В нынешней кризисной ситуации, сложившейся в российско-американских отношениях по вине Вашингтона, особенно востребованы политический реализм, умение слушать и слышать другую сторону, что было присуще К.Пауэллу, но явно недостает многим представителям современной политической элиты США.

Мы искренне скорбим вместе с его родными и близкими, всеми, кто знал и уважал этого заслуженного человека.