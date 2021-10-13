Интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова информационному агентству ТАСС, 18 октября 2021 года

Вопрос: Уже не раз на разных уровнях говорилось о том, что Россия регулярно фиксирует попытки западных структур дискредитировать выборную кампанию в Российской Федерации. Из каких стран в основном фиксировались кибератаки и прочие провокации?

Ответ: Всплеск воздействия на государственные информационные системы в период подготовки и проведения единого дня голосования 19 сентября 2021 года действительно отмечался. Зафиксированы кибератаки из адресного пространства в том числе США, Украины, Германии на серверы Центральной избирательной комиссии в дни голосования.

Расцениваем это как попытки влияния на волеизъявление граждан нашей страны.

Вопрос: Есть ли данные о предотвращении терактов, которые могли готовиться в преддверии выборов в России?

Ответ: Полагаю, что данный вопрос больше относится к компетенции наших профильных правоохранительных органов. Вместе с тем сложно отрицать то, что минувшие парламентские выборы в России проходили в непростой обстановке, вызванной среди прочего и деятельностью международных террористических организаций.

Как вы знаете, в сентябре силами ФСБ России были задержаны четыре сторонника ИГИЛ, готовившие нападения на территории Ингушетии. Также ранее в июле была вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки указанной запрещенной в Российской Федерации организации в Тюменской области. И то, что накануне предвыборной кампании были нейтрализованы даже малейшие теругрозы, – это результат напряженной межведомственной работы.

Вопрос: Ранее в сентябре официальный представитель МИД России М.В.Захарова сообщила, что информация о спонсорстве блогера А.Навального сотрудниками зарубежных посольств в России подтвердилась. Более того, во время незаконных акций некоторые сотрудники диппредставительств принимали в них участие, сообщали о маршрутах протестов. Имеется ли информация по итогам состоявшихся выборов, что иностранные посольства в России делали шаги по дестабилизации ситуации и вмешательству в электоральный процесс? Принимала ли Москва какие-то меры в этой связи?

Ответ: К большому сожалению, суть дипломатии на Западе понимают как способ повлиять и в конечном итоге изменить политическую систему других государств в угоду собственным интересам.

В частности, США даже не пытаются скрывать, что ставят перед собой задачу вмешательства во внутренние дела нашей страны. Ради достижения этих целей создана и активно финансируется, в том числе через диппредставительства, разветвленная сеть НПО, «мозговых центров» и прочих организаций, действующих под привлекательными вывесками – распространения свободы слова, защиты демократии, прав избирателей и т.д. При этом их настоящая задача не имеет ничего общего с заявленными благородными целями. Она состоит в подрыве доверия населения к властям, институтам гражданского общества, системе выборов и подготовке смены, включая силовой путь, «неугодных режимов». Примеры у всех на слуху – Сирия, Ирак, Сомали, ряд стран постсоветского пространства.

В нашей стране подобные механизмы использовались неоднократно. Последний наиболее заметный пример – инциденты в январе 2021 года, когда, как вы правильно отметили, посольство США через публикацию «протестных маршрутов» на официальных аккаунтах в соцсетях буквально инструктировало недовольных, «подсказывая» им, куда идти, как правильно бастовать и устраивать беспорядки.

Отметился Европарламент, который в ходе пленарного заседания 16 сентября утвердил доклад по пересмотру отношений России и Евросоюза, рекомендующий ужесточить политику Евросоюза в отношении России. В документе – расширение антироссийских санкций ЕС, возможность усиления оборонного потенциала Европы для «сдерживания» Российской Федерации, а также разработка стратегии снижения зависимости ЕС от импорта российских энергоресурсов и металлов. Еще в июле Комитет Европарламента по иностранным делам в своем докладе предложил ЕС подготовиться к непризнанию результатов выборов, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм.

Со своей стороны могу вас заверить, что принимаемые нами меры носят последовательный и принципиальный характер. За участие в беспорядках в январе 2021 года были высланы шведские, немецкие и польские дипломаты. Что касается нынешних выборов, то 10 сентября в МИД России был вызван посол США, которому было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу, и было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Совершенствуется закон об иностранных агентах, который ставит эффективный заслон деструктивным попыткам западных сил повлиять на выборы.

При этом хочу отметить, что в отличие от западных аналогов наш закон не запрещает работу иностранных агентов в России. Его задача — обязать агентов честно раскрыть, чьи интересы они у нас представляют и за счет кого они здесь работают. Население имеет право это знать.

Как результат этих усилий, западным дипмиссиям становится значительно сложнее вмешиваться в российскую политическую систему. Конечно, наивно полагать, что попытки оказать влияние на наши демократические процессы в ближайшее время прекратятся. При этом хочу особо подчеркнуть, что на все усилия по дестабилизации обстановки в России даем и будем давать адекватный отпор.

Вопрос: Есть ли у нас подтверждение заявлений талибов о разрыве связей с террористической группировкой «Аль-Каида»?

Ответ: Таких подтверждений у нас нет, равно как и свидетельств сохранения связей Движения талибов с «Аль-Каидой» на нынешнем этапе. Исходим из того, что новые власти Афганистана не позволят использовать территорию этой страны какими бы то ни было террористическими группировками, включая «Аль-Каиду», для осуществления противоправной деятельности, что вытекает из положений заключенного 29 февраля 2020 года Дохийского соглашения между США и талибами (которое, между прочим, было утверждено Советом Безопасности ООН). Таким образом, надеемся на реальное воплощение упомянутых деклараций талибов.

Вопрос: Как Россия оценивает заявление талибов о том, что террористическая организация «Исламское государство» не представляет угрозы для Афганистана? Можно ли рассчитывать на полную ликвидацию террористической угрозы в Афганистане с приходом талибов?

Ответ: Полагаем, что будущим афганским властям еще предстоит выработать контртеррористическую политику. Насколько мы понимаем, заявления Движения талибов в адрес ИГИЛ были подкреплены конкретными действиями талибов после прихода к власти по ликвидации ряда игиловцев.

Однако с точки зрения обеспечения региональной безопасности деятельность группировки ИГИЛ продолжает вызывать у нас обеспокоенность. В ряде провинций Афганистана продолжают оставаться ячейки международной террористической организации «ИГИЛ-Хорасан», которая хоть и понесла в последнее время серьезные территориальные, людские и финансовые потери, но все еще представляет определенную опасность для региона. К тому же с учетом рисков обострения миграционной обстановки есть угроза проникновения террористических и экстремистских элементов в соседние с Афганистаном страны под видом беженцев. Необходимо этому противодействовать сообща, объединив региональные и международные усилия. Убеждены, что эффективные последовательные меры новых афганских властей, направленные на искоренение теругрозы в стране при поддержке международного сообщества, имеют шансы на успех.

Вопрос: Не считает ли Россия одобрение Узбекистаном нового правительства в Кабуле преждевременным, а намерение Ташкента теснее сотрудничать с талибами – создающим дополнительные риски в Центральной Азии?

Ответ: МИД Узбекистана действительно объявил, что Ташкент приветствует создание временного правительства в Афганистане и выражает надежду, что данное решение станет началом достижения широкого национального согласия, установления устойчивого мира и стабильности в этой стране, что официально не является признанием Движения талибов Узбекистаном.

К позиции Узбекистана по Афганистану относимся с уважением. Полагаем, что действия узбекистанского руководства направлены на то, чтобы, прежде всего, не допустить гуманитарной катастрофы в соседнем государстве, что может привести к распространению терроризма и росту числа беженцев в регионе.

Вопрос: Ранее в ФСБ России сообщили, что произошедшая в конце августа диверсия на участке газопровода в Крыму была организована военной разведкой Украины. Введены ли сейчас какие-то дополнительные меры повышенной безопасности в свете скорого запуска газопровода «Северный поток – 2», против строительства которого Киев так активно выступал?

Ответ: Осуждаем любые диверсионные действия как в отношении газопровода в Крыму, так и в отношении других энергетических магистралей, где бы они ни находились. Неоднократно подчеркивали, что сооружаемые Россией газопроводные сети, по которым осуществляется поставка голубого топлива в направлении европейских стран, а также нашим азиатским партнерам, являются исключительно экономическими проектами с целью диверсифицировать существующие маршруты доставки энергоносителей.

Что касается организации физической охраны «Северного потока – 2» и иных объектов газотранспортной инфраструктуры, в том числе в Крыму, то этими вопросами успешно занимаются российские компетентные органы во взаимодействии с заинтересованными странами.

Вопрос: Сохраняется ли сейчас террористическая угроза на Ближнем Востоке?

Ответ: На пространстве Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) по-прежнему наблюдается опасная дестабилизация, чреватая ростом вызовов региональной и международной безопасности. Общая обстановка усугубляется и распространением COVID-19, а также уходом США из Афганистана. Сохранение слабо контролируемых центральными властями «серых зон» в Ливии, Судане, Сирии, Ираке, Йемене ведет к превращению этих районов в очаги террористической активности, центры трансграничной торговли наркотиками и оружием.

Наряду с этим многие страны БВСА испытывают внутриполитическую напряженность, подогреваемую социально-экономической нестабильностью, бедностью и безработицей. Это формирует благоприятную среду для разного рода волнений и народных выступлений.

Продолжается процесс «расползания» боевиков за пределы Ближнего Востока. Накачанные экстремистскими идеями и имеющие боевой опыт, они становятся серьезной угрозой для международной безопасности. Ситуацию осложняет нацеленность террористов на развертывание диверсионной и вербовочной деятельности в странах, куда они возвращаются.

В этих условиях нашей главной задачей является минимизация негативных последствий происходящих на пространстве БВСА явлений для Российской Федерации. И, в первую очередь, речь идет о борьбе с международным терроризмом.

Вопрос: Как Россия оценивает положение дел в Идлибе в Сирии? Грозит ли эта конфликтная точка остаться в «замороженном» состоянии?

Ответ: Россия сыграла решающую роль в разгроме ядра международного терроризма в Сирии. Достаточно длительное время на большей части территории этой страны удается поддерживать устойчивый режим прекращения боевых действий.

В ряде районов САР по-прежнему сохраняются очаги напряженности. Крупнейший из них – Идлибская зона деэскалации (ИЗД). Там, по разным оценкам, действуют десятки тысяч боевиков теральянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» и других незаконных вооруженных формирований. Размежевание между террористами и «умеренными», которое турецкая сторона обязалась провести в соответствии с договоренностями с нами о стабилизации обстановки в ИЗД, до сих пор так и не состоялось. Бандиты используют проживающих в Идлибе мирных граждан в качестве живого щита, наносят удары по позициям сирийской армии, регулярно пытаются атаковать российскую базу Хмеймим с применением ударных беспилотников.

Естественно, мы не можем смириться с таким положением дел – и наши турецкие партнеры это знают. Идлибская проблематика предметно обсуждалась Президентом Российской Федерации В.В.Путиным с Президентом Турции Р.Т.Эрдоганом 29 сентября на встрече в Сочи, в ходе которой лидеры двух стран подтвердили безальтернативность продолжения борьбы с терроризмом.

Вопрос: Диалог по антитеррору России как с США, так и с Европой сейчас существенно сбавил обороты, хотя Россия выражала готовность к продолжению такого диалога. Получает ли Москва сигналы от западных партнеров о заинтересованности в таком диалоге, особенно в контексте Афганистана?

Ответ: Контакты между российскими и американскими спецслужбами не прерывались. Они по-прежнему осуществляются на регулярной основе. Об этом недавно заявлял и директор Службы внешней разведки С.Е.Нарышкин. Исходим из того, что проводимая по этой линии работа не должна прекращаться и не может ставиться в зависимость от политической конъюнктуры.

В конкретном же плане, как вы помните, Вашингтон в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018-2019 гг. в Вене и были полезны для обеих сторон. Повторю, что это сделано американцами под надуманным предлогом в угоду антироссийски настроенному политическому истеблишменту без учета текущих реалий в сфере безопасности. Со своей стороны готовы к профессиональным и взаимовыгодным дискуссиям, но только при равной заинтересованности.

Спада диалога по антитеррору с Европой не наблюдается. Наше рабочее сотрудничество с европейскими партнерами не прекращалось. Более того, с рядом стран мы в конце прошлого и в этом году снова вернулись к очным встречам в межведомственном формате

Надеемся, что такой настрой сохранится, и взаимодействие как по линии внешнеполитических ведомств, так и спецслужб продолжится.

Вопрос: Готовится ли новая встреча с Вашим американским визави по антитеррористической проблематике? Когда и где она может состояться?

Ответ: Как я уже говорил выше, мы всегда открыты к конструктивному сотрудничеству с американской стороной на равноправной и взаимовыгодной основе. Но вынужден в очередной раз акцентировать, что нам этот диалог не может быть нужен больше, чем заокеанским партнерам.

Вопрос: Есть ли продвижение в процессе выработки международного кодекса безопасности в IT-сфере после встречи в Женеве президентов В.В.Путина и Дж.Байдена? Какие в данный момент для этого прилагаются усилия?

Ответ: Женевский саммит стал «стартовой точкой» для перезапуска двустороннего диалога между экспертами наших стран по вопросам информационной безопасности. В развитие договоренности президентов России и США состоялось уже несколько раундов профильных межведомственных консультаций. Эти профессиональные контакты, в центре внимания которых находятся наиболее насущные угрозы в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, начинают приносить реальные, практические результаты. Взаимные шаги Москвы и Вашингтона на этом направлении, несомненно, создают предпосылки для укрепления безопасности, стабильности и предсказуемости информационного пространства не только в двустороннем разрезе, но и в глобальном масштабе. Это в полной мере соответствует духу заявления Президента Российской Федерации В.В.Путина от 25 сентября 2020 года о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.