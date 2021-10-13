Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о развитии ситуации вокруг Венесуэлы

Обеспокоены сообщениями о «постановке на паузу» диалога в Мехико между Правительством Венесуэлы и оппозиционной Унитарной платформой. Причиной этого стала экстрадиция по запросу США члена правительственной делегации на межвенесуэльских переговорах, спецпосланника Президента Венесуэлы А.Сааба.

Мы неоднократно говорили об особой ответственности, которую несут внешние силы за формирование климата доверия в ходе диалога, предупреждали о разрушительных последствиях, которые могут иметь грубые непродуманные шаги, подрывающие его атмосферу.

К сожалению, к нам не прислушались. Верх взяли не интересы содействия переговорам, а стремление сохранить Венесуэлу в состоянии «тлеющего конфликта» под жестким санкционным гнетом – особенно тогда, когда участники диалога начали постепенно находить и фиксировать точки совпадения позиций. Так уже было при предыдущих попытках наладить взаимопонимание между Правительством и оппозицией – например, в августе 2019 года. История повторяется?

Убеждены в безальтернативности продолжения диалога ответственных политических сил Венесуэлы. Только так можно устойчиво урегулировать существующие противоречия. Задача международного сообщества – помогать конструктивным усилиям, а не подрывать их.

Подтверждаем нашу неизменную приверженность такой линии. Призываем внешние силы – как непосредственно вовлеченные в переговорный процесс, так и находящиеся «где-то рядом» – не допускать оказания давления на венесуэльские стороны.