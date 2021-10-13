О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в России Чжан Ханьхуэем

18 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя.

Стороны отметили высокий уровень внешнеполитической координации между двумя странами, а также обсудили текущие вопросы российско-китайского взаимодействия во всемирной Организации.

Китайский посол прокомментировал содержание и значение выдвинутой Председателем КНР Си Цзиньпином в своем выступлении в ходе общеполитической дискуссии на 76-й сессии Генассамблеи ООН 21 сентября с.г. «Глобальной инициативы в области развития».