О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карлой Барбозой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 октября состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карлой Барбозой, находящейся в Москве с рабочим визитом.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бисайских отношений, включая углубление политического диалога и активизацию экономического, гуманитарного и иного взаимовыгодного сотрудничества. При этом были конкретизированы направления для расширения деловых контактов в контексте задач по реализации совместных проектов в таких сферах, как освоение запасов минерального сырья, инфраструктура, сельское хозяйство, рыболовство.

Состоялся развернутый обмен мнениями по представляющей взаимный интерес международной и африканской проблематике с упором на вопросы урегулирования региональных конфликтов и борьбы с терроризмом в Западной Африке, Сахаро-Сахельском регионе и других «горячих точках». Была подтверждена приверженность Москвы и Бисау политико-дипломатическим методам разблокирования кризисов и конфликтных ситуаций в Африке при ведущей роли самих африканцев и поддержке мирового сообщества. При этом было условлено и впредь укреплять координацию действий в ООН и в других многосторонних форматах. Значительное внимание было уделено комплексу аспектов поступательного продвижения российско-африканского многопланового сотрудничества, в том числе в рамках подготовки к проведению второго саммита Россия-Африка в 2022 г.

С.В.Лавров и С.К.Барбоза подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау о политических консультациях.