О торжественном собрании, посвященном 25-летию Дома русского зарубежья имени А.Солженицына

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие в торжественном собрании, посвященном 25-летию Дома русского зарубежья имени А.Солженицына (ДРЗ). На мероприятии присутствовали заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации К.И.Косачев, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель Императорского православного палестинского общества С.В.Степашин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы А.В.Кибовский, а также видные соотечественники, представители науки, культуры, искусства, СМИ. Президент Российской Федерации В.В.Путин направил участникам мероприятия телеграмму, в которой отметил, что «Дом русского зарубежья выполняет высокую историческую, культурную, просветительскую миссию. Его уникальная экспозиция, ценные архивные документы и произведения искусства, фотографии и личные вещи, богатые коллекции выходивших за границей книг и периодики хранят память о наших выдающихся соотечественниках».

В своем выступлении С.В.Лавров подчеркнул значительный вклад Дома русского зарубежья имени А.Солженицына и созданного на его базе Музея в укрепление разноплановых связей соотечественников с исторической Родиной. Выразил благодарность за большую работу по возвращению в Россию культурно-исторического наследия Русского зарубежья и сбережению его традиций. Министр подтвердил готовность МИД России оказывать в дальнейшем всестороннее содействие ДРЗ.