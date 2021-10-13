О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Послом Австрии в Москве В.Альмхофером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Австрии в Москве В.Альмхофера.

В ходе состоявшейся беседы обсуждены вопросы сотрудничества России и Австрии на многосторонних площадках, актуальное состояние и перспективы нормализации отношений между Россией и ЕС. Состоялся обмен мнениями по проблематике обеспечения общеевропейской безопасности, урегулирования региональных конфликтов и кризисов, в т.ч. по линии ОБСЕ.

Затрагивались также отдельные аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.