Новости
18.10.2117:04
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Послом Австрии в Москве В.Альмхофером
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
18 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Австрии в Москве В.Альмхофера.
В ходе состоявшейся беседы обсуждены вопросы сотрудничества России и Австрии на многосторонних площадках, актуальное состояние и перспективы нормализации отношений между Россией и ЕС. Состоялся обмен мнениями по проблематике обеспечения общеевропейской безопасности, урегулирования региональных конфликтов и кризисов, в т.ч. по линии ОБСЕ.
Затрагивались также отдельные аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.