Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау С.К.Барбозой по итогам переговоров, Москва, 18 октября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели содержательные и доверительные переговоры с моей коллегой из Гвинеи-Бисау г-жой С.К.Барбозой. Обсудили весь спектр главных вопросов двусторонней повестки дня.

Буквально недавно, 6 октября с.г. нашим отношениям исполнилось 48 лет. Они носят традиционно дружественный характер, отличаются доверительностью диалога и нацеленностью на всемерное развитие проектов сотрудничества в самых разных областях.

Говорили о том, как можно более эффективно развивать наше торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество. Договорились предпринять ряд конкретных шагов, включая поездки предпринимателей из Гвинеи-Бисау в Россию и из России в Гвинею-Бисау. Первые наработки уже имеются.

Премьер-министр Гвинеи-Бисау Н.Г.Набиам в прошлом году встречался с представителями российского бизнеса. Условились, что на основе этих контактов наши бисайские друзья подготовят перечень конкретных вопросов, которые могут стать темой взаимовыгодных переговоров с прицелом на согласование конкретных проектов. Сферы, упоминавшиеся в этой связи, – это освоение природных ресурсов, создание объектов инфраструктуры, сельское хозяйство и рыболовство. С удовлетворением констатировали, что недавно возобновилась работа российских рыболовецких судов (пять траулеров в исключительной экономической зоне Гвинеи-Бисау). Наши партнёры заинтересованы, чтобы в этой сфере двустороннее сотрудничество углублялось.

Договорились, что будем продолжать хорошо зарекомендовавшую себя практику подготовки национальных кадров Гвинеи-Бисау в российских высших учебных заведениях. Уже более 5 тыс. человек получили в нашей стране образование по гражданским специальностям и более 3 тыс. – по военным, что также важно для обеспечения обороноспособности Гвинеи-Бисау. Условились это сотрудничество продолжать. Кроме того, вступает в силу межправительственное соглашение о военно-техническом взаимодействии. Как вы видите, договорно-правовая база продолжает укрепляться.

Между нашими министерствами только что был заключен Меморандум о политических консультациях. Это тоже придаст системности хорошему двустороннему сотрудничеству на международной арене, опирающемуся на уважение международного права, признание центральной роли ООН и таких принципов межгосударственного общения, как суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров и безусловное уважение права народов самим определять модели политического и социально-экономического развития.

В ООН мы хорошо сотрудничаем. Сегодня обсудили ряд направлений, по которым наша координация может быть более эффективной. Признательны партнерам за такой подход.

Уделили особое внимание положению дел в Африке: детально рассмотрели обстановку в Мали, в Гвинейской Республике и ряде других частей континента с особым вниманием к западной Африке и Сахаро-Сахельскому региону. У нас общее мнение о необходимости всячески стимулировать принцип, который мы провозгласили достаточно давно: «африканским проблемам – африканское решение», когда сами африканцы, стороны соответствующих конфликтов при поддержке субрегиональных организаций и общеконтинентального форума Африканского союза определяют пути продвижения к достижению согласия, а международное сообщество, проявляя полное уважение к подходам, которые сами африканцы вырабатывают, будет оказывать им моральную, политическую, материальную поддержку и содействие в виде организации миротворческих операций. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН, как партнер африканцев в целом ряде форматов, в т.ч. в формате Международной конференции по региону Великих озер будет делать всё для продвижения именно такого комплексного, эффективного подхода.

Затронули тему реализации договоренностей, достигнутых на первом саммите Россия-Африка в Сочи в октябре 2019 г. Обсудили подготовку ко второй встрече в верхах, в формате Россия-Африка, намеченной на 2022 г. Рассчитываем, что все африканские лидеры, включая Президента Гвинеи-Бисау У.С.Эмбало смогут принять в ней участие.

У нас был конкретный, предметный разговор по целому ряду тем. Доволен его итогами. Признателен моей коллеге за совместную работу.

Спасибо!

Вопрос: В Африке не прекращается период турбулентности. В нем находятся ряд стран – традиционных партнеров России, например, Судан. Сейчас там начались массовые протесты против переходного правительства. Как Вы прокомментируете ситуацию в Судане?

С.В.Лавров: Сегодня мы не обсуждали Судан. Раздел этой страны был затеян не нами. Мы всячески стремились сохранить территориальную целостность, единство этого крупного государства Африканского континента. Но ряд внешних игроков, прежде всего США, решили, что суданцам будет лучше, если они станут жить в двух разных государствах.

Поскольку сами суданские стороны в итоге согласились с таким подходом, Россия сделала очень много для того, чтобы этот «развод» был мирным. После того как «развод» состоялся, те, кто его затевал, стали проявлять недовольство тем, как сами суданцы – в Судане и Южном Судане – стремятся обустраивать свои страны и налаживать свою жизнь.

Началось очередное внешнее вмешательство, навязывались подходы к тому, как суданцы должны выстраивать у себя демократию в ее западном понимании, «шоковые» реформы, чтобы по западным же лекалам наладить экономическую жизнь. К сожалению, реакция на все это была обратной ожидавшейся. Резко ухудшилось социально-экономическое положение населения. Расцвели пышным цветом безработица, коррупция. Как результат, традиционная структура суданского общества сейчас находится под серьезным напряжением.

Исходим из того, что необходимо прекратить любое вмешательство во внутренние дела этой страны. Вмешательство в дела любого государства всегда приводит к плачевным результатам. На Африканском континенте таких примеров множество.

Сегодня поговорили о Ливии. Результаты агрессии Запада 2011 г. до сих пор сотрясают стабильность не только в этой, но и во многих других странах, куда через Ливию «перетекли» террористическая угроза, контрабанда оружия, наркотиков и многое другое.

Исходим из того, что суданский народ должен сам определять свою судьбу. Это наш фундаментальный принцип. Рассчитываем, что все те, кто пытаются этому принципу противостоять, осознают свою ответственность за то, чтобы не допустить еще одного серьезного очага конфликта и дестабилизации на многострадальном Африканском континенте.

Вопрос: 6 октября с.г. стало известно, что НАТО решило выслать восемь российских дипломатов из Постоянного представительства Российской Федерации при НАТО в Брюсселе. Какие шаги планирует предпринять Россия в ответ на эти действия?

С.В.Лавров: Буквально сегодня объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлён. Заявление МИД будет распространено в ближайшее время.

6 октября с.г. Секретариат НАТО официально уведомил о том, что Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Й.Столтенберг принял решение отозвать с 1 ноября 2021 г. аккредитацию у восьми сотрудников Постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе, а также сократить общую численность состава Представительства до 10 человек, включая административно-технический персонал. Никакого объяснения причин подобного шага не сделано.

За несколько дней до объявления этого решения мы встречались в Нью-Йорке с г-ном Й.Столтенбергом. Он всячески подчеркивал «искреннюю» (как он говорил) заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с Российской Федерацией в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте.

Не особо удивились этому решению. Численность нашего Представительства при НАТО за последние годы по настоянию натовцев сокращалась уже дважды (в 2015 и 2018 гг.). С 2014 г. НАТО предельно сократило любые контакты с нашим Постпредством, объявило о полном прекращении практического сотрудничества, как в гражданских областях, так и по линии военных, где вообще никаких контактов не происходит. Ввели, по сути, запретительный режим для наших дипломатов в том, что касается посещения штаб-квартиры НАТО для элементарной связи с Международным секретариатом Альянса (контакты без посещения поддерживать невозможно). Все это подтверждает, что ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересовано. Если это так, то мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что возможны какие-то перемены в обозримом будущем. НАТО уже по сути дела заявило о невозможности таких перемен. Поэтому мы приняли следующее решение.

В результате целенаправленных шагов со стороны НАТО у нас практически отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности. В ответ на действия Североатлантического альянса с 1 ноября 2021 г. мы приостанавливаем работу Постоянного представительства Российской Федерации при НАТО в Брюсселе, в том числе работу главного военного представителя.

Во-вторых, приостанавливаем деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация её сотрудников отзывается с 1 ноября 2021 г.

В-третьих, прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве, учрежденного при Посольстве Королевства Бельгия. Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться к нашему Послу в Брюсселе, который обеспечивает двусторонние отношения между Россией и Бельгией.

Международный секретариат НАТО об этом уведомлен. Публикуем соответствующее Заявление МИД России.