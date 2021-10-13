Заявление МИД России об ответных мерах на решения Североатлантического альянса в отношении Постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе

6 октября 2021 года секретариат НАТО официально уведомил о решении Генерального секретаря альянса Й.Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у 8 сотрудников Постоянного представительства Российской Федерации, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек. Никакого объяснения причин представлено не было.

Численность нашего диппредставительства в Брюсселе уже дважды сокращалась в одностороннем порядке натовцами в 2015 и 2018 годах – после решения альянса от 1 апреля 2014 года приостановить все практическое гражданское и военное сотрудничество между Россией и НАТО. Были также максимально ограничены допуск наших дипломатов в штаб-квартиру альянса и связи с его международным секретариатом. Заморожены контакты по военной линии.

Перечисленные действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряженности они не заинтересованы. Линия альянса в отношении нашей страны становится все более агрессивной. «Российская угроза» раздувается в т.ч. с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его «востребованности» в современных геополитических условиях.

В ответ на эти недружественные действия российской стороной приняты следующие решения:

- В связи с отсутствием, в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО, надлежащих условий для осуществления дипломатической деятельности приостанавливается работа Постоянного представительства России при НАТО, в т.ч. Главного военного представителя;

Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия. На усмотрение альянса один из послов стран-членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции.

- Приостанавливается деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается 1 ноября 2021 года;

- Прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве, учрежденного при Посольстве Королевства Бельгия.

Международный секретариат НАТО официально информируется о решении российской стороны.