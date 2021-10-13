Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау С.К.Барбозой, Москва, 18 октября 2021 года

Уважаемая госпожа Министр,

Дорогие друзья,

Рады вас приветствовать в российской столице. Отношения между нашими странами приближаются к 50-летнему юбилею. Они носят традиционно дружественный характер, развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Оценили тот факт, что в октябре 2019 г. представительная бисайская делегация приняла участие в первом в истории саммите Россия – Африка в Сочи. Хотел также поприветствовать в этом зале нового Посла Республики Гвинея-Бисау в Российской Федерации, который активно приступил к работе.

Весной 2021 г. Вашу страну посетил специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов. Сегодня мы сделаем еще один шаг в развитие нашего политического диалога – подпишем Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау о политических консультациях. Следующим естественным этапом должно стать наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с тем, чтобы вывести его на уровень хорошего, доверительного политического диалога. Рассчитываю предметно обсудить эти направления нашего взаимодействия, равно как и сотрудничество в ООН и вопросы различных конфликтных ситуаций в Африке. Нам важны Ваши оценки по этой теме.

Рад Вас видеть. Добро пожаловать.