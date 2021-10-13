Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на торжественном собрании, посвящённом 25-летию Дома русского зарубежья имени А.Солженицына, Москва, 18 октября 2021 года

Уважаемый Виктор Александрович,

Уважаемые коллеги,

Мы собрались по случаю 26-летия, но отмечаем круглую дату, как сказал В.А.Москвин в своём вступительном слове. За эти годы Дом русского зарубежья имени А.Солженицына внёс неоценимый вклад в укрепление связей соотечественников с исторической Родиной. Многие факты, свидетельствующие об этом, были только что представлены в интересном и с любовью сделанным фильме.

Помню, как происходило открытие Музея русского зарубежья в мае 2019 года. Тогда уже было ощущение, что мы делаем огромное дело, прежде всего те, кто работает здесь под руководством В.А.Москвина, с восхитительным вкладом Н.Д.Солженицыной. Вклад в это общее дело не только вносится руками тех людей, лично работающих в Доме русского зарубежья, в Музее русского зарубежья, но и десятками, и сотнями наших соотечественников, остающихся за рубежом, которые всем сердцем и всеми своими делами помогают сохранить память о нашем Отечестве.

Когда звучат слова о том, что Дом и Музей играют функции и библиотеки, и научно-исследовательского, информационно-издательского, культурно-просветительского центра, то это уже ставшие «трафаретом» такие бюрократические слова. На самом деле за всем этим стоят сердца неравнодушных людей, которые без преувеличения вкладывают ежедневно свою душу в эту общую работу.

Эпоха разобщённости прошла и символом конца той эпохи является Дом русского зарубежья и Музей русского зарубежья. Помню, как В.А.Москвин сказал о том, как наше Министерство сотрудничает с Домом русского зарубежья. Это давняя дружба и взаимодействие. Когда в 2016 году, когда в очередной раз обновлялась Концепция внешней политики Российской Федерации, то в ней было закреплено подписью Президента России В.В.Путина направление работы, которая касается поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. В 2020 году это положение стало частью нашего основного закона – Конституции Российской Федерации.

Стремление продолжать связь времён ярко проявилось на завершившемся 16 октября с.г. очередном уже седьмом Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. Видим, насколько непросто этим людям в странах проживания продолжать поддерживать связь со своей исторической Родиной. Во многих странах Запада им пытаются создать невыносимые условия для продолжения своей общественной деятельности, для элементарного поддержания контактов с Российской Федерацией. Тем важнее то, что среди нашей диаспоры во всех странах мира крепнет настрой на дальнейшее развитие вот этого по-настоящему судьбоносного взаимодействия.

Дом русского зарубежья и созданный на его базе Музей постоянно расширяет свои проекты. Сегодня будет открыт зал Ю.Н.Рейтлингер, «Кабинет графики» и мемориальная «Библиотека имени генерала-лейтенанта барона А.П.Будберга». Это всё происходит с участием наших выдающихся соотечественников, которые регулярно приезжают на эти мероприятия. Испытываю удовольствие от этой возможности периодически общаться с ними и чувствовать живую силу, тягу к Родине, живую связь с ней. Сейчас предпринимаем целый ряд шагов, направленных на облегчение условий восстановления гражданства, предоставления гражданства детям, потомкам соотечественников, волею судьбы оказавшихся за границами нашей страны. Это во многом стимулируется теми пожеланиями, которые исходят от наших друзей-соотечественников за рубежом. Этот комплекс зданий можно называть площадкой для диалога, многие другие термины применимы к этому выдающемуся месту. Главное, что весь этот комплекс помогает обеспечивать непрерывность нашей многовековой истории, поддерживать связь времён и поколений, помогает увековечивать именно тех, кто вписал героические, великие страницы в историю нашего государства.

Огромное спасибо всем, кто вносит вклад в это дело. Вижу здесь много знакомых лиц, моих друзей. Не хочу перечислять, боюсь кого-то не отмечу. Все вы обеспечиваете важный для нашей страны и молодёжи вклад в развитие российского народа.