О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве Александра Бен Цви.

В ходе беседы были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня в свете отмечаемого в этот день 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. При этом был констатирован общий настрой на дальнейшее динамичное развитие многопланового взаимодействия, включая продолжение активного политического диалога, расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, культурной и гуманитарной областях. Особое внимание было уделено практическим аспектам российского присутствия на Святой земле.