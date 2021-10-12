О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) П.Маурером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 октября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) П.Маурером.

Контакты между руководством МИД России и МККК поддерживаются на постоянной основе, традиционно имеют конструктивный и содержательный характер. В ходе телефонного разговора С.В.Лавров и П.Маурер обменялись мнениями по тематике кризисного реагирования в различных регионах мира, включая гуманитарную ситуацию в Сирии, Афганистане, Мьянме и зонах внутриукраинского и нагорно-карабахского конфликтов. Выражена готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию по направлениям, представляющим взаимный интерес, обсуждены модальности поддержки деятельности МККК.