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18.10.2111:31

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) П.Маурером

2094-18-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

18 октября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) П.Маурером.

Контакты между руководством МИД России и МККК поддерживаются на постоянной основе, традиционно имеют конструктивный и содержательный характер. В ходе телефонного разговора С.В.Лавров и П.Маурер обменялись мнениями по тематике кризисного реагирования в различных регионах мира, включая гуманитарную ситуацию в Сирии, Афганистане, Мьянме и зонах внутриукраинского и нагорно-карабахского конфликтов. Выражена готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию по направлениям, представляющим взаимный интерес, обсуждены модальности поддержки деятельности МККК.

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