О беседе российских представителей с Президентом САР Б.Асадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 октября спецпредставитель Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьев и заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны России были приняты Президентом Сирийской Арабской Республики Б.Асадом.

В ходе встречи была подробно рассмотрена текущая ситуация в Сирии и вокруг нее, задачи достижения устойчивой стабилизации «на земле» на основе восстановления суверенитета и территориальной целостности страны при продолжении борьбы с терроризмом. Кроме того, обсуждались вопросы мобилизации комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам, в том числе с учетом резолюции 2585 СБ ООН а также продвижения ведомого и осуществляемого самими сирийцами политического процесса при поддержке ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН.