О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Ф.Гранди

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин встретился в Дамаске с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Ф.Гранди.

Состоялся подробный обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг нее, перспективам продвижения процесса возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места постоянного проживания. Особое внимание было уделено мерам международного содействия добровольной репатриации сирийцев и их комплексной поддержки.

Кроме того, обсуждались насущные гуманитарные проблемы в зоне нагорно-карабахского конфликта и международные усилия по их решению.