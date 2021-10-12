О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карлой Барбозой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17-19 октября Россию с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карла Барбоза. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет с ней переговоры 18 октября.

Российско-бисайские отношения поступательно развиваются, поддерживается заинтересованный политико-дипломатический диалог. В целях его укрепления планируется подписать Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау о политических консультациях.

Позиции Москвы и Бисау по большинству актуальных тем мировой и африканской политики близки или совпадают, включая формирование многополярного мироустройства при центральной координирующей роли ООН, противодействие международному терроризму, другим глобальным угрозам современности. Реализуется конструктивное сотрудничество в ООН и в других многосторонних форматах.

Министры обсудят ключевые темы международной и региональной повестки дня с упором на вопросы урегулирования кризисных ситуаций и борьбы с терроризмом на континенте, в т.ч. в Западной Африке, Сахаро-Сахельском регионе, на Африканском Роге. Состоится разговор о перспективах продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки к проведению второго саммита Россия-Африка в 2022 г.

Особое внимание будет уделено вопросам активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укрепления делового партнерства в таких перспективных сферах, как освоение запасов минерального сырья, инфраструктура, сельское хозяйство, рыболовство.

Важным направлением двусторонних связей остается взаимодействие в гуманитарной сфере, включая подготовку бисайских национальных кадров в российских вузах. В нашей стране получили образование около 5 тыс. граждан Гвинеи-Бисау.

Рассчитываем, что предстоящий визит в Россию Министра иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карлы Барбозы придаст дополнительный импульс совместной работе по более полному раскрытию потенциала взаимовыгодных российско-бисайских связей.